Бізнес визначився з курсом долара в Україні на 2026 рік

Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, складає 46 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування ЄБА "Прогнози бізнесу на 2026 рік".

На 2025 рік бізнеси закладали 44 грн/долар, на 2024 рік – 41 грн/долар.



Дослідження демонструє переважно позитивну динаміку розвитку бізнесу у 2026 році - на це вказують 55% опитаних компаній. Минулого року позитивну динаміку очікували 53% керівників.

Близько третини, а саме 30% бізнес-лідерів не очікують змін, а 15% прогнозують негативну динаміку.



При цьому 29% опитаних компаній-членів Асоціації будують свої бізнес-плани з очікуванням того, що бойові дії можуть завершитись у 2026 році, тоді як 19% не розраховують на завершення війни наступного року.

Водночас 52% не роблять ті чи інші прогнози.



Топ пріоритетних завдань для уряду на 2026 рік дещо оновився. До традиційних пунктів, важливих для бізнесу, як-то боротьба з корупцією (60%), необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права (54%), забезпечення макроекономічної стабільності (35%), додався пункт - виконання зобов’язань України в рамках статусу кандидата на вступ до ЄС (36%).



В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2026 рік" взяли участь 80 керівників компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації. Опитування проводилося з 14 серпня до 3 вересня 2025 року. Опитування "Прогнози бізнесу" проводиться Асоціацією вже 10-й рік поспіль.