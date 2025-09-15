Гетманцев назвав головну проблему бюджету на наступний рік

Україна отримає значну допомогу від партнерів, але поки що цього не вистачає. На 2026 рік прогнозується дефіцит бюджету в 10 млрд доларів.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

Ситуація з фінансуванням

За словами Гетманцева, Україна цього року має отримати 54 млрд доларів міжнародної допомоги. Цих коштів більше, ніж необхідно у 2025 році, тому частина суми перейде на наступний.

"Приблизно 39 млрд доларів зовнішньої допомоги буде на цей рік, решта з 54 млрд залишаться на наступний", - пояснив він.

Дефіцит на наступний рік

Однак у 2026 році потреби бюджету будуть вищими.

"Кабмін оцінює потребу на 2026 рік у 45 млрд. Із них, за оцінками Мінфіну, з урахуванням перехідних залишків буде закрито 35 млрд. Інакше кажучи, поки що 10 млрд доларів не вистачає на наступний рік", - зазначив Гетманцев.

Це оцінка за умови базового сценарію, що передбачає більш повільне повернення економіки до нормальних умов функціонування та збереження високих безпекових ризиків.

Він підкреслив, що ця сума є різницею базою, на якій буде верстатися бюджет. "Це дуже великі гроші, дуже велика і основна проблема бюджету наступного року", - додав нардеп.

Депутат нагадав, що до цього чиновники верстали бюджет, підганяючи завдання під відповідь, виходячи з оптимістичного сценарію. "Обсяг прогнозних доходів зводили з обсягом прогнозних видатків з урахуванням того, що влітку видатки на Міноборони будуть збільшені на 400 млрд гривень", - пояснив він.

Пошук джерел

Гетманцев уточнив, що йдеться не про формування "дірки" в бюджеті, а про тимчасовий розрив фінансування.

"Я не кажу, що в бюджеті буде діра в 10 млрд доларів - це на цей час розрив, який не покритий підтвердженим гарантованим фінансуванням. Ми працюємо над тим, щоб знайти необхідні кошти", - сказав він.

При цьому він зазначив, що поки що невідомо, скільки грошей буде в підсумку. "До 15 числа буде подання бюджету, перше читання - до 20 жовтня, друге - аж до 20 листопада. І до цього часу йтимуть переговори", - пояснив він.

Серед можливих джерел фінансування він назвав допомогу Німеччини в розмірі 9 млрд євро щорічно, обіцянки Норвегії більш ніж на 8 млрд доларів, а також переговори з МВФ про нову програму.