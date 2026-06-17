Голова Євроради таємно зв'язувався з Кремлем щодо України, - Bloomberg

Президент Європейської ради Антоніо Кошта намагається налагодити таємний канал зв'язку з Кремлем, щоб залучити російського диктатора Володимира Путіна до обговорення умов припинення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією видання, головний радник Кошти вже провів дві розмови з високопоставленим російським чиновником, який входить до близького оточення Путіна.
Метою цих контактів є підготовка ґрунту для можливих серйозних переговорів у майбутньому. Офіційно прес-служба глави Євроради та речник Кремля Дмитро Пєсков відмовилися коментувати цю інформацію.
Водночас лідери Німеччини, Франції та Великої Британії окремо обговорили спільну стратегію залучення Росії до діалогу. Усі дії європейська сторона планує координувати з президентом України Володимиром Зеленським.
ЄС відчуває тиск та прагне забезпечити собі місце за столом переговорів після того, як минулого року прямі контакти з Путіним розпочав президент США Дональд Трамп.
Усередині Євросоюзу ідея відновлення контактів з Москвою залишається суперечливою. Деякі країни пропонували призначити спеціального посланника, проте існують серйозні ризики кремлівської пропаганди.
Наприклад, Путін раніше просував на цю роль колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який роками працював на "Газпром".
Наразі російський диктатор відхиляє будь-які заклики до припинення вогню. Для початку мирних переговорів він вимагає від Києва повністю віддати території у Донецькій області, які РФ досі не змогла захопити та відмовитися від присутності європейських військ в Україні.
Українська сторона такі умови категорично відкидає. Крім того, Путін продовжує звинувачувати ЄС у розв'язанні війни через підтримку Революції Гідності у 2014 році та нібито використання Мінських угод для переозброєння ЗСУ.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, чи може російський олігарх Роман Абрамович стати посередником між Києвом і Москвою. За словами глави держави, під час візиту до Києва бізнесмен повністю зрозумів українську позицію та обіцяв передати зворотний зв’язок Кремлю, проте кінцеве рішення залишається за Володимиром Путіним.
Водночас у МЗС Німеччини припускають, що мирні переговори щодо України можуть розпочатися вже цього літа. Німецька сторона вважає, що війна фактично зайшла в глухий кут, і російський диктатор зараз може серйозно розглядати варіант дипломатичного врегулювання.
На цьому тлі активізувалися й дипломатичні зусилля Вашингтона. Після укладення угоди з Іраном США повністю зосередилися на досягненні миру в Україні. Президент США Дональд Трамп уже провів розмови із Зеленським та Путіним і заявив, що обидві сторони відкриті до діалогу.