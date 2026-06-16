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Чи стане Абрамович посередником між Києвом і Москвою: що каже Зеленський

17:09 16.06.2026 Вт
2 хв
Президент України розповів, що Абрамович повністю зрозумів його позицію
aimg Іван Носальський
Чи стане Абрамович посередником між Києвом і Москвою: що каже Зеленський Фото: Роман Абрамович, російський олігарх (Getty Images)
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Російський олігарх Роман Абрамович може виступити посередником у переговорах Росії з Україною, але все залежить від рішення голови Кремля Володимира Путіна.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на саміті Reuters Next.

У відповідь на запитання про можливе посередництво Абрамовича Зеленський зазначив, що у Путіна "вже є власні рішення в голові".

За словами президента України, коли Абрамович приїжджав до Києва, з ним відбувся "дуже конкретний і змістовний діалог". І, найімовірніше, російський олігарх "на 100%" зрозумів позицію Зеленського.

Абрамович після зустрічі пообіцяв, що поїде до Москви й передасть зворотний зв’язок Кремлю.

"Він може бути такою людиною, але це залежить від Путіна, бо кожна країна має сама вирішувати, хто представлятиме її на технічному рівні або на рівні радників з питань національної безпеки", - уточнив глава української держави.

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Візит Абрамовича

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін, реагуючи на лист президента України Володимира Зеленського, розповів, що Україна "запросила на переговори до Києва представника російських бізнес-кіл".

Пізніше стало відомо, що йшлося про російського олігарха Романа Абрамовича.

Як пізніше розповів Зеленський, Абрамович приїхав до Києва з посланням від Москви, а також попросив, щоб така зустріч "пройшла тихо".

Джерела РБК-Україна повідомили, що насправді візит Абрамовича до Києва відбувся з ініціативи російської сторони.

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