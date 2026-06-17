Глава Євроради телефонував в Кремль: РБК-Україна дізналось про результат
Деякі представники Європи намагаються зараз контактувати з Кремлем, щоб змусити диктатора Володимира Путіна до переговорів. Серед них і голова Євроради Антоніу Кошта.
Про це РБК-Україна розповіло інформоване джерело у владі.
Однак, за словами співрозмовника РБК-Україна, ці контакти з Кремлем не мали результатів.
"Путін зневажає Європу і не хоче вести з Європою перемовин", - сказало джерело.
Як пояснив співрозмовник, Путін допускає участь представників Європи "в тих чи інших другорядних консультаціях", але не як повноцінну сторону за столом переговорів.
"Тому це ще окреме завдання - втримати Європу реально учасницею перемовин", - додало джерело.
Спроба контактів з Кремлем
Нагадаємо, раніше Bloomberg з посиланням на джерела писало про те, що головний радник голови Євроради Антоніу Кошти провів декілька розмов з високопоставленим чиновником РФ з оточення російського диктатора Володимира Путіна.
Таким чином Кошта намагався залучити голову Кремля до переговорів щодо завершення війни Росії проти України.
Варто зауважити, що останні місяці в Європі обговорюють можливість відновлення контактів з Росією. Зокрема, країни Європи хочуть брати участь у мирних переговорах щодо України.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що Європу на переговорах можуть представити країни формату E3 - Франція, Німеччина та Британія.