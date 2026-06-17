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Глава Евросовета тайно контактировал с Кремлем по поводу Украины, - Bloomberg

15:54 17.06.2026 Ср
3 мин
Требования Кремля шокируют, но европейцы продолжают искать пути к диалогу
aimg Сергей Козачук
Глава Евросовета тайно контактировал с Кремлем по поводу Украины, - Bloomberg Фото: президент Европейского совета Антонио Кошта (Getty Images)
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Президент Европейского совета Антонио Кошта пытается наладить тайный канал связи с Кремлем, чтобы вовлечь российского диктатора Владимира Путина в обсуждение условий прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Подробности тайных контактов

По информации издания, главный советник Кошты уже провел две беседы с высокопоставленным российским чиновником, входящим в ближнее окружение Путина.

Целью этих контактов является подготовка почвы для возможных серьезных переговоров в будущем. Официально пресс-служба главы Евросовета и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказались комментировать эту информацию.

В то же время лидеры Германии, Франции и Великобритании отдельно обсудили совместную стратегию вовлечения России в диалог. Все действия европейская сторона планирует координировать с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ЕС испытывает давление и стремится обеспечить себе место за столом переговоров после того, как в прошлом году прямые контакты с Путиным начал президент США Дональд Трамп.

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Каковы риски и условия сторон

Внутри Евросоюза идея возобновления контактов с Москвой остается спорной. Некоторые страны предлагали назначить специального посланника, однако существуют серьезные риски кремлевской пропаганды.

Например, Путин ранее продвигал на эту роль бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который годами работал в "Газпроме".

В настоящее время российский диктатор отвергает любые призывы к прекращению огня. Для начала мирных переговоров он требует от Киева полностью передать территории в Донецкой области, которые РФ до сих пор не смогла захватить, и отказаться от присутствия европейских войск в Украине.

Украинская сторона такие условия категорически отвергает. Кроме того, Путин продолжает обвинять ЕС в развязывании войны из-за поддержки Революции Достоинства в 2014 году и якобы использования Минских соглашений для перевооружения ВСУ.

Попытки начать мирные переговоры

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, может ли российский олигарх Роман Абрамович стать посредником между Киевом и Москвой. По словам главы государства, во время визита в Киев бизнесмен полностью понял украинскую позицию и пообещал передать обратную связь Кремлю, однако окончательное решение остается за Владимиром Путиным.

В то же время в МИД Германии предполагают, что мирные переговоры по Украине могут начаться уже этим летом. Немецкая сторона считает, что война фактически зашла в тупик, и российский диктатор сейчас может всерьёз рассматривать вариант дипломатического урегулирования.

На этом фоне активизировались и дипломатические усилия Вашингтона. После заключения соглашения с Ираном США полностью сосредоточились на достижении мира в Украине. Президент США Дональд Трамп уже провел беседы с Зеленским и Путиным и заявил, что обе стороны открыты для диалога.

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