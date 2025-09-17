UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Голова Європарламенту прибула до Києва: що відомо

Фото: президент Європарламенту Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Очільниця Європарламенту Роберта Мецола в середу зранку прибула до Києва. Очікується її виступ у Верховній Раді.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на пост Мецоли в Х та нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Так, о 8:40 ранку глава Європарламенту опублікувала в соцмережі Х власне фото на фоні потягу та написала: "Наступна зупинка: Київ".

 

 

Про прибуття Мецоли до української столиці також повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram і додав, що очікується виступ чиновниці в Верховній Раді.

"Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула в Київ. Планується виступ в Верховній Раді, - написав він.

"Суспільному" власні джерела в дипломатичних колах також підтвердили інформацію, що Роберта Мецола вже в Україні, в Києві.

Зазначимо, за даними джерел в ЗМІ, Єврокомісія відклала на невизначений термін 19-й пакет санкцій проти РФ, який мала подати вже сьогодні, 17 вересня.

Нагадаємо, раніше Роберта Мецола оголосила, яким ЄС бачить мир в Україні. Також голова Європарламенту додала, що Росія продовжує завдавати ударів попри спроби США вести переговори.

В липні минулого року Роберта Мецола була переобрана президентом Європейського парламенту.

КиївЄвропарламент