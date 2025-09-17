Голова Європарламенту прибула до Києва: що відомо

Очільниця Європарламенту Роберта Мецола в середу зранку прибула до Києва. Очікується її виступ у Верховній Раді.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на пост Мецоли в Х та нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.
Так, о 8:40 ранку глава Європарламенту опублікувала в соцмережі Х власне фото на фоні потягу та написала: "Наступна зупинка: Київ".
Про прибуття Мецоли до української столиці також повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram і додав, що очікується виступ чиновниці в Верховній Раді.
"Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула в Київ. Планується виступ в Верховній Раді, - написав він.
"Суспільному" власні джерела в дипломатичних колах також підтвердили інформацію, що Роберта Мецола вже в Україні, в Києві.
Зазначимо, за даними джерел в ЗМІ, Єврокомісія відклала на невизначений термін 19-й пакет санкцій проти РФ, який мала подати вже сьогодні, 17 вересня.
Нагадаємо, раніше Роберта Мецола оголосила, яким ЄС бачить мир в Україні. Також голова Європарламенту додала, що Росія продовжує завдавати ударів попри спроби США вести переговори.
В липні минулого року Роберта Мецола була переобрана президентом Європейського парламенту.