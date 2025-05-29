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Яким ЄС бачить мир в Україні: Мецола назвала головні позиції

Четвер 29 травня 2025 12:04
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Яким ЄС бачить мир в Україні: Мецола назвала головні позиції Фото: Роберта Мецола, голова Європейського парламенту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В першу чергу, для завершення повномасштабної війни, Росія та Україна повинні досягти припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейського парламенту Роберту Мецолу в інтерв'ю La Stampa.

"Мир означає насамперед припинення вогню. А потім угоду, яка не вирішує нічого щодо України без України. Це дуже важливий момент для нас. Ви ніколи не знайдете країну, яка дозволить комусь іншому приймати рішення щодо її території. І я вважаю, що це перше правило Європейського Союзу, а також наших союзників, включаючи Велику Британію та Канаду. Це першочерговий принцип", - пояснила Мецола.

Водночас голова Європарламенту додала, що сьогодні Росія продовжує завдавати ударів по території України попри спроби Сполучених Штатів Америки (США) вести переговори.

Переговори Росії та України

16 травня на території Туреччини пройшли перші за декілька років прямі переговори України та Російської Федерації (РФ) щодо врегулювання повномасштабної війни. Зокрема до країни тоді прибув президент Володимир Зеленський для особистої зустрічі з диктатором Володимиром Путіним, але останній проігнорував заклик до переговорів.

У межах діалогу сторони розглядали питання масштабного обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Цей обмін провели у три етапи протягом останніх вихідних.

За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Сергія Лаврова, найближчим часом Москва оголосить про новий раунд переговорів між Києвом та Москвою.

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