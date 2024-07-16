Мецолу переобрали президентом Європарламенту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європарламенту у Twitter та Le Figaro.

Вона обійматиме цю посаду ще два з половиною роки.

Мецола була переобрана на новий термін 562 голосами проти 61. Відома своєю активною підтримкою України, яку вона неодноразово відвідувала, вона стала третьою жінкою, яка обіймає цю посаду.

Роберта Мецола - мальтійський політик, член Націоналістичної партії Мальти (PN) і Європейської народної партії (ЄНП). Вона обіймала посаду президента Європейського парламенту із січня 2022 року.

Реакція України

Президент Володимир Зеленський привітав Мецолу з переобранням на посаду голови Європарламенту.

"Високо ціную особисту участь президентки Мецоли в підтримці України, а також її непохитну відданість захисту людей і відстоюванню нашого європейського способу життя. З нетерпінням чекаю на продовження нашої тісної співпраці задля якнайшвидшого відновлення справедливого миру", - написав він у Twitter.