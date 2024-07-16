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Мецолу переобрали президентом Європарламенту

Вівторок 16 липня 2024 14:21
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Мецолу переобрали президентом Європарламенту Фото: президент Європарламенту Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Роберта Мецола була переобрана президентом Європейського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європарламенту у Twitter та Le Figaro.

Вона обійматиме цю посаду ще два з половиною роки.

Мецола була переобрана на новий термін 562 голосами проти 61. Відома своєю активною підтримкою України, яку вона неодноразово відвідувала, вона стала третьою жінкою, яка обіймає цю посаду.

Роберта Мецола - мальтійський політик, член Націоналістичної партії Мальти (PN) і Європейської народної партії (ЄНП). Вона обіймала посаду президента Європейського парламенту із січня 2022 року.

Реакція України

Президент Володимир Зеленський привітав Мецолу з переобранням на посаду голови Європарламенту.

"Високо ціную особисту участь президентки Мецоли в підтримці України, а також її непохитну відданість захисту людей і відстоюванню нашого європейського способу життя. З нетерпінням чекаю на продовження нашої тісної співпраці задля якнайшвидшого відновлення справедливого миру", - написав він у Twitter.

Вибори до Європарламенту

На початку травня в Європейському Союзі відбулися вибори до Європейського парламенту, який має затвердити голову Європейської комісії. Парламент зможе провести голосування тільки після того, як більшість лідерів країн і урядів ЄС офіційно запропонують кандидатів.

Очікується, що цей процес завершиться на засіданні Ради Європи 27 і 28 вересня, де ключові посади, ймовірно, будуть розподілені між основними політичними силами.

Наприкінці червня лідери країн Євросоюзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляйєн на другий термін на посаду голови Єврокомісії.

Більше про те, хто очолить головні європейські інституції та як це вплине на Україну - у нашому матеріалі.

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