Глава Европарламента прибыла в Киев: что известно

Фото: президент Европарламента Роберта Метсола (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент Европарламента Роберта Метсола в среду утром прибыла в Киев. Ожидается ее выступление в Верховной Раде.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на пост Метсолы в Х и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Так, в 8:40 утра глава Европарламента опубликовала в соцсети Х собственное фото на фоне поезда и написала: "Следующая остановка: Киев".

 

 

О прибытии Метсолы в украинскую столицу также сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram и добавил, что ожидается выступление чиновницы в Верховной Раде.

"Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев. Планируется выступление в Верховной Раде, - написал он.

"Суспільному" собственные источники в дипломатических кругах также подтвердили информацию, что Роберта Метсола уже в Украине, в Киеве.

Отметим, по данным источников в СМИ, Еврокомиссия отложила на неопределенный срок 19-й пакет санкций против РФ, который должна была подать уже сегодня, 17 сентября.

Напомним, ранее Роберта Метсола объявила, каким ЕС видит мир в Украине. Также глава Европарламента добавила, что Россия продолжает наносить удары несмотря на попытки США вести переговоры.

В июле прошлого года Роберта Метсола была переизбрана президентом Европейского парламента.

