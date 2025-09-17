Глава Европарламента прибыла в Киев: что известно

Так, в 8:40 утра глава Европарламента опубликовала в соцсети Х собственное фото на фоне поезда и написала: "Следующая остановка: Киев".

О прибытии Метсолы в украинскую столицу также сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram и добавил, что ожидается выступление чиновницы в Верховной Раде.

"Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев. Планируется выступление в Верховной Раде, - написал он.

"Суспільному" собственные источники в дипломатических кругах также подтвердили информацию, что Роберта Метсола уже в Украине, в Киеве.