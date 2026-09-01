Голосування в укритті: як працюватиме Рада під час тривалих повітряних тривог (фото)

Верховна Рада готується до роботи під час тривалих повітряних тривог. Проводити пленарне засідання та голосувати планують безпосередньо в укритті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ВРУ у Facebook.

Зміни в Раді на випадок тривалиг тривог

У вівторок, 1 вересня, українцям розповіли, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та керівник Апарату ВРУ Вячеслав Штучний зустрілися з журналістами.

У межах зустрічі вони розповіли про альтернативний варіант проведення голосувань у парламенті - під час тривалих повітряних тривог.

Зазначається, що в цілому у разі оголошення повітряної тривоги, народні депутати повинні:

перервати пленарне засідання;

пройти в укриття.

"В умовах тривалих повітряних тривог це забирає час, який парламент може використовувати для виконання своїх конституційних повноважень", - констатували у прес-службі Верховної Ради.

З огляду на таку ситуацію, Апарат ВРУ створив можливість продовжувати пленарне засідання безпосередньо в укритті - розташованому в будівлі парламенту на вулиці Михайла Грушевського, 5.

Очільник ВРУ під час зустрічі (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

Що відомо про це укриття для нардепів

Повідомляється, що в цьому приміщенні "облаштовані робочі місця для всіх народних депутатів".

"Такий формат застосовуватиметься саме у разі тривалих повітряних тривог", - наголосив Стефанчук.

Він додав, що "за інших умов Верховна Рада продовжуватиме працювати у звичайному режимі в сесійній залі".

Руслан Стефанчук поспілкувався з журналістами (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

Як будуть проводитись голосування

У прес-службі парламенту розповіли, що для проведення голосувань (у разі тривалих повітряних тривог) Апарат Верховної Ради розробив систему, яку народні депутати тестуватимуть впродовж цього тижня.

"На створення цієї системи не було витрачено жодної копійки бюджетних коштів", - повідомив Штучний.

Він уточнив, що її було розроблено "силами Апарату Верховної Ради".

"Російські атаки не повинні впливати на роботу парламенту", - констатували у ВРУ.

Для проведення голосувань розробили спеціальну систему (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

Виходячи з опублікованого фото можна зробити припущення, що голосування в таких випадках будуть проводити за допомогою смартфонів (ймовірно навіть через QR-код).

Як виглядає "додаткова" зала в укритті

Фотографією зали для голосування в укритті Верховної Ради поділився народний депутат Ярослав Железняк.

"Ось така "додаткова" зала в укритті для голосування", - написав він у своєму Telegram.

"Додаткова" зала для нардепів в укритті ВРУ (фото: t.me/yzheleznyak)

"Ну і плюс зала, в якій ви раніше бачили погоджувальну раду", - підсумував народний обранець.