ua en ru
Пн, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Раді зробили заяву про роботу під час постійних тривог у Києві

15:29 31.08.2026 Пн
2 хв
Постійні сирени не зупинятимуть засідання
aimg Валерій Ульяненко
У Раді зробили заяву про роботу під час постійних тривог у Києві Фото: Верховна Рада України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Апарат Верховної Ради вживає заходи для забезпечення безперебійної роботи в будинку парламенту під час тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ВР.

"У зв’язку з постійними повітряними тривогами Апарат Верховної Ради України вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійної роботи Парламенту в будинку Верховної Ради України (вул. Михайла Грушевського, 5)", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 19 серпня народний депутат Микита Потураєв заявив в етері Radio NV, що постійні повітряні тривоги в Києві ускладнюють повноцінну роботу парламенту.

За його словами, обговорюються два сценарії подальших дій. Згідно з одним з них, Верховна Рада планує тимчасовий переїзд до безпечнішого об’єкта.

Зазначимо, пізніше голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що парламент продовжить працювати в будинку Верховної Ради і переїжджати у безпечніше місце не планує.

За його словами, нардепи не "відмежуються від суспільства" та "не шукають для себе особливих умов". Стефанчук зауважив, що режим роботи парламенту буде визначатись самою Радою, "відповідно до потреб держави та безпекових оцінок у повноважених служб".

РБК-Україна також писало, що прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Кабмін готує зміни для роботи під час тривалих повітряних тривог. Він додав, що будуть переглянуті підходи до комендантської години.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Верховна рада Війна в Україні Повітряна тривога
Новини
РФ атакувала склад VARUS під Києвом, можливі перебої з постачанням
РФ атакувала склад VARUS під Києвом, можливі перебої з постачанням
Аналітика
Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?