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У Києві можуть розділити тривоги на "жовту" та "червону": деталі нового плану

19:51 31.08.2026 Пн
2 хв
У столиці хочуть запровадити різні види тривог
aimg Іван Носальський
У Києві можуть розділити тривоги на "жовту" та "червону": деталі нового плану Ілюстративне фото: у Києві можуть запровадити два види тривог (Getty Images)
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Українська влада розглядає варіанти, щоб тривоги не переривали роботу всіх закладів у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ольгу Василевську-Смаглюк у Telegram.

За її словами, під час засідання фракції СН прем'єр Сергій Корецький розповів, що Кабмін готує окремий план щодо режиму роботи закладів під час тривог. Головна ідея полягає в тому, щоб життєдіяльність міста та економіки тривала навіть за умов безперервних атак.

Два види тривог

Василевська-Смаглюк уточнила, що пропонується розділити види тривог на "жовту" та "червону".

"Жовта" тривога оголошуватиметься під час дронових атак. Під час її дії робота закладів може тривати чи припинятись - все на розсуд керівництва конкретного закладу.

"Червона" тривога оголошуватиметься під час ракетної небезпеки. Усі заклади будуть зобов'язані припинити роботу.

"Також пропонується обмежити тарифи таксі під час тривог, розблокувати мости, зберігається наземне сполучення", - наголосила вона.

Нардеп уточнила, що, за словами Корецького, нові регламенти ще не ухвалені. Питання мають вирішити протягом найближчих днів.

Тривоги у Києві

Нагадаємо, останнім часом росіяни безперервно атакують Київ реактивними ударними дронами. Через те, що Україна поки що недостатньо засобів для боротьби з такими безпілотниками, вони долітають до столиці.

За день повітряну тривогу у Києві можуть оголошувати понад 10 разів.

На цьому фоні київська влада запропонувала дозволити роботу "зеленої" гілки метро без обмежень, а також скоригувати правила комендантської години.

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Київ Війна в Україні Повітряна тривога Ракетний удар Атака дронів
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