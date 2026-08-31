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У Раді розглядають варіант із голосуванням через телефони під час тривог, - джерело

15:47 31.08.2026 Пн
2 хв
Парламент змінить формат роботи через постійні тривоги
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
У Раді розглядають варіант із голосуванням через телефони під час тривог, - джерело Ілюстративне фото: Рада зможе працювати під час тривог (Getty Images)
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Верховна Рада, ймовірно, працюватиме під час повітряних тривог. Зокрема, розглядається можливість голосування за допомогою телефонів.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Раді.

"Звичайно, шукають "план Б". Так, щоб не переїжджати з будівлі парламенту, а під час тривог спускатися до підвалу, який працює в нас як укриття, і не переривати засідання", - зазначив співрозмовник видання.

На уточнююче питання, як за таких умов народні депутати можуть голосувати, джерело сказало, що ймовірний варіант робити це через мобільний застосунок із персональною верифікацією, яка зокрема підтверджуватиме, що людина знаходиться в будівлі Верховної Ради, а не вдома.

Разом з тим співрозмовник зазначив, що фінального рішення ще не прийнято. Прямо зараз відбувається засідання Погоджувальної ради (о 15:00), на якому мали обговорити це питання.

Постійні тривоги у Києві

Нагадаємо, у Києві останнім часом регулярно оголошують повітряні тривоги, оскільки росіяни запускають по столиці та області реактивні безпілотники.

Верховна Рада від початку повномасштабної війни не працювала під час повітряних тривог. Нині ж формат роботи парламенту переглядають.

Зокрема, сьогодні у пресслужбі Ради заявили про те, що вже вживаються всі необхідні заходи, щоб народні депутати могли продовжувати роботу навіть за умов тривог.

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Київ Верховна рада Війна в Україні Повітряна тривога
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