У Раді розглядають варіант із голосуванням через телефони під час тривог, - джерело

"Звичайно, шукають "план Б". Так, щоб не переїжджати з будівлі парламенту, а під час тривог спускатися до підвалу, який працює в нас як укриття, і не переривати засідання", - зазначив співрозмовник видання.



На уточнююче питання, як за таких умов народні депутати можуть голосувати, джерело сказало, що ймовірний варіант робити це через мобільний застосунок із персональною верифікацією, яка зокрема підтверджуватиме, що людина знаходиться в будівлі Верховної Ради, а не вдома.



Разом з тим співрозмовник зазначив, що фінального рішення ще не прийнято. Прямо зараз відбувається засідання Погоджувальної ради (о 15:00), на якому мали обговорити це питання.

Постійні тривоги у Києві

Нагадаємо, у Києві останнім часом регулярно оголошують повітряні тривоги, оскільки росіяни запускають по столиці та області реактивні безпілотники.

Верховна Рада від початку повномасштабної війни не працювала під час повітряних тривог. Нині ж формат роботи парламенту переглядають.