UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Голосовий помічник у Дія.AI: Мінцифра запустила нову ШІ-функцію

15:41 15.07.2026 Ср
2 хв
Отримати держпослуги можна за допомогою розмовних запитів
aimg Ольга Завада
Від пошуку ФОП до перевірки стажу - спілкуйтеся з ШІ у Дії (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Дія.AI отримала підтримку голосового спілкування. Завдяки інтеграції з технологією ElevenLabs користувачі можуть ставити запитання усно й отримувати відповіді без необхідності вводити текст.

Як працює новий голосовий помічник Дія.AI?

Голосовий асистент розроблений таким чином, щоб користування ним було максимально інтуїтивним і не викликало труднощів навіть у людей старшого віку чи тих, хто має проблеми із зором.

Щоб скористатися новою функцією, необхідно виконати кілька простих кроків:

  • Зайти на головну сторінку порталу Дія або відкрити вже існуючий чат Дія.AI.
  • Натиснути кнопку із зображенням звукової хвилі.
  • Озвучити своє запитання вголос.

Штучний інтелект миттєво опрацює почуте, озвучить відповідь живим голосом і додатково продублює весь текст на екрані смартфона чи комп'ютера.

Вся історія спілкування автоматично зберігається у текстовому форматі, тож користувачі завжди зможуть повернутися до діалогу та переглянути важливі деталі.

Для більшої інтерактивності розробники додали спеціальну графічну звукову хвилю, яка візуально реагує на інтонацію голосу користувача.

Крім того, алгоритми розпізнавання дозволяють спілкуватися з ШІ-помічником навіть у галасливих місцях, а сам голосовий режим активується лише після того, як користувач підтвердить це в налаштуваннях свого профілю.

Читайте більше: 5G у Києві запустять у липні? В Мінцифри зробили заяву про терміни

Можливості та перспективи

Голосовий чат повністю дублює весь функціонал текстового асистента.

За допомогою голосових команд користувачі можуть:

  • дізнатися детальну інформацію про будь-які державні послуги на порталі;
  • швидко знайти необхідні дані про свій ФОП;
  • перевірити накопичений страховий стаж;
  • замовити офіційну довідку про доходи.

Як повідомляють розробники, інтеграція передових технологій синтезу мовлення від ElevenLabs робить діалог природним і плавним.

Оновлення є важливим кроком на шляху до створення повністю безбар’єрного цифрового середовища в Україні.

Голосовий формат робить державні послуги інклюзивними, допомагаючи людям із порушеннями зору, моторики або тим, кому просто важко читати дрібний текст з екрана, взаємодіяти з державою на рівних умовах.

Розробники продовжують активно навчати ШІ і закликають перших тестувальників ділитися своїми враженнями. Кожну відповідь голосового Дія.AI можна оцінити лайком чи дизлайком, а також залишити розгорнутий коментар - це допоможе зробити систему ще точнішою та кориснішою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелектДія