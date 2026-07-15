Голосовой помощник в Дія.AI: Минцифра запустила новую ИИ-функцию

Дія.AI получила поддержку голосового общения. Благодаря интеграции с технологией ElevenLabs, пользователи могут задавать вопросы устно и получать ответы без необходимости вводить текст.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
Голосовой ассистент разработан таким образом, чтобы пользование им было максимально интуитивным и не вызывало затруднений даже у людей постарше или у тех, кто имеет проблемы со зрением.
Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо выполнить несколько простых шагов:
Искусственный интеллект мгновенно проработает услышанное, озвучит ответ живым голосом и дополнительно продублирует весь текст на экране смартфона или компьютера.
Вся история общения автоматически сохраняется в текстовом формате, поэтому пользователи смогут вернуться к диалогу и просмотреть важные детали.
Для большей интерактивности разработчики добавили специальную графическую звуковую волну, визуально реагирующую на интонацию голоса пользователя.
Кроме того, алгоритмы распознавания позволяют общаться с ИИ помощником даже в шумных местах, а сам голосовой режим активируется только после того, как пользователь подтвердит это в настройках своего профиля.
Голосовой чат полностью дублирует весь функционал текстового ассистента.
С помощью голосовых команд пользователи могут:
Как сообщают разработчики, интеграция передовых технологий синтеза речи от ElevenLabs делает диалог естественным и плавным.
Обновление является важным шагом на пути к созданию полностью безбарьерной цифровой среды в Украине.
Голосовой формат делает государственные услуги инклюзивными, помогая людям с нарушениями зрения, моторики или тем, кому просто тяжело читать мелкий текст с экрана, взаимодействовать с государством на равных условиях.
Разработчики продолжают активно обучать ИИ и призывают первых тестировщиков делиться своими впечатлениями. Каждый ответ голосового Действие AI можно оценить лайком или дизлайком, а также оставить развернутый комментарий - это поможет сделать систему еще более точной и полезной.