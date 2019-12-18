Голосование за открытие рынка земли может состояться до конца года

Голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давил Арахамия после встречи с председателями парламентских фракций, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Арахамии, фракции настаивают на рассмотрении законопроекта в комитете согласно действующего регламента. Он добавил, что голосование может состояться уже в этом году.

"В основном все председатели фракций настаивали на том, чтобы законопроект в комитете рассматривался согласно действующего регламента. Мы сразу же поддержали этот вопрос, не понимаю почему у нас возникали споры. Такая есть объединяющая позиция. С какой скоростью будут обрабатывать правки, посмотрим сегодня в 15:00. Если комитет обработает (поправки - ред.), теоретически мы будем голосовать в этом году", -заявил он.

Нардеп отметил, что заседание комитета в среду будет очень длительным.

"Я бы посоветовал даже заказать им пиццу, чтобы они поработали подольше. Смотрите, есть много правок. Пусть они работают, не надо манипулировать этим вопросом. Комитет точно не будет заседать только одни сутки", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что в парламенте началось расширенное заседание комитета по вопросам аграрной политики при участии спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова и председателей всех фракций. Заседание комитета началось после 9 часов утра.

Также РБК-Украина писало, что вчера спикер парламента Разумков закрыл вечернее заседание Рады сразу же после его начала. Разумков заявил, что народные депутаты вернутся к консультациям по закону о рынке земли.