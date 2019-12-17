Вечернее заседание Рады может не состояться, - Арахамия

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам главы фракции "СН", заседание могут закрыть сразу после открытия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вечернее заседание Верховной рады Украины может не состояться. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, заседание могут закрыть сразу после открытия.

"Вероятно, что в 4 мы просто откроем заседание и потом закроем. Это требование всех фракций, которые были на этом комитете. Я считаю, что это неконструктивно, если мы заблокируем работу Верховной рады. Очень много важных законов, которые надо принимать", - заявил Арахамия.

Он отметил, что вопроса рынка земли сегодня вообще нет в повестке дня, а другие фракции манипулируют.

Отметим, глава Рады Дмитрий Разумков объявил об открытии заседания и сразу же его закрыл.

"Вечернее заседание объявляю закрытым. Возвращаемся к консультациям", - сказал спикер парламента.

Стоит отметить, утреннее заседание также практически полностью заняли консультации фракций, и полноценная работа с законопроектами в зале не состоялась.

Напомним, в Верховной раде анонсировали проведение внеочередного заседания аграрного комитета. По словам спикера ВР, такое предложение поступило от всех фракций.

Как писало РБК-Украина, число пострадавших полицейских в результате столкновений под Верховной радой достигло 17 человек.

Так, по состоянию на 16:00 в Киеве после акций протеста в правительственном квартале открыли движение транспорта по улице Грушевского. Во вторник у стен парламента проходило несколько акций, в частности, против открытия рынка земли.

До этого в полиции сообщили о задержании наиболее активных участников стычек под Радой. Также сообщалось о пострадавших со стороны представителей "Национального корпуса".