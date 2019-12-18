В Раде началось закрытое заседание аграрного комитета с участием Разумкова

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также в заседании принимают участие все главы фракций

В Верховной раде началось расширенное заседание комитета по вопросам аграрной политики при участии спикера парламента Дмитрия Разумкова и председателей всех парламентских фракций. Об этом РБК-Украина сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Данила Гетьманцев.

По его словам, заседание началось после 9 часов утра.

"Пока не началась совещание с участием председателей фракций. Сейчас началось само заседание аграрного комитета, но с головой и председателями всех фракций", - сообщил Гетманцев.

Нардеп отметил, что заседание проходит в закрытом режиме.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "на заседание не допустят провокаторов, которые стремятся его сорвать". При этом могут аккредитовать несколько телекамер, которые будут транслировать заседание комитета для телеканалов.

Напомним, вечернее заседание Верховной рады Украины во вторник не состоялось. Глава ВР Дмитрий Разумков закрыл его сразу же после открытия и отметил, что народные избранники вернутся к консультациям по закону о рынке земли.

Также РБК-Украина писало, что во вторник у стен ВР проходило несколько митингов, в частности, против открытия рынка земли. Так, число пострадавших силовиков в результате столкновений под Верховной радой достигло 17 человек.