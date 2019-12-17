Комитет Рады будет рассматривать закон о рынке земли в закрытом режиме

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рассмотрение поправок планируют показывать онлайн

Аграрный комитет Верховной рады Украины рассмотрит закон о рынке земли в закрытом режиме. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рассмотрение поправок планируют показывать онлайн.

"Завтра комитет будет работать. Люди высказывались по поводу того, делать ли это в закрытом формате, или в открытом формате. Большинство людей - в закрытом формате, но с прямой трансляцией. В закрытом формате для того, чтобы ограничить доступ для тех, кто не имеет отношения к рынку земли", - заявил Арахамия.

Он отметил, что на заседание не допустят провокаторов, которые стремятся его сорвать. Зато на заседании могут аккредитовать несколько телекамер, которые могут транслировать заседание комитета для телеканалов.

"Не знаю, какая будет пропускная способность комитета. Они группируют эти правки: согласно статье 119 Регламента можно одинаковые правки сгруппировать. Потому что очень много поправок "слово в слово" (одинаковых, - ред.). Это просто, чтобы сорвать рассмотрение законопроекта", - сказал нардеп.

Напомним, вечернее заседание Верховной рады Украины во вторник не состоялось. Глава парламента Дмитрий Разумков закрыл его сразу же после открытия и отметил, что нардепы вернутся к консультациям по закону о рынке земли.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде провели внеочередное заседание аграрного комитета. По словам спикера ВР, в ходе заседания не рассматривали правки к законопроекту.

Отметим, во вторник у стен парламента проходило несколько акций, в частности, против открытия рынка земли. Так, число пострадавших полицейских в результате столкновений под Верховной радой достигло 17 человек.

По состоянию на 16:00 в Киеве после акций протеста в правительственном квартале открыли движение транспорта по улице Грушевского.