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Голосування за відкриття ринку землі може відбутись до кінця року

Новини » Політика   

У середу, 18 грудня, законопроект розглянуть на засіданні комітету

Голосування за законопроект про відкриття ринку землі в Україні може відбутись до 31 грудня. Про це повідомив голова фракції "Слуга народа" Давил Арахамія після зустрічі з головами парламентських фракцій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Арахамії, фракції наполягають на розгляді законопроекту в комітеті згідно чинного регламенту. Він додав, що голосування може відбутися вже в цьому році.

"Переважно всі голови фракцій наполягали на тому, щоб законопроект в комітеті розглядався згідно чинного регламенту. Ми одразу ж підтримали це питання, не розумію чому у нас виникали суперечки. Така є об'єднувальна позиція. З якою швидкістю будуть обробляти правки, подивимось сьогодні о 15:00. Якщо комітет опрацює (поправки - ред.), теоретично ми будемо голосувати в цьому році", -заявив він.

Нардеп наголосив, що засідання комітету у середу буде дуже тривалим.

"Я б порадив навіть замовити їм піццу, щоб вони попрацювали подовше. Дивіться, є багато правок. Нехай вони працюють, не треба маніпулювати цим питанням. Комітет точно не буде засідати тільки одну добу", - додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у парламенті почалося розширене засідання комітету з питань аграрної політики за участю спікера Верховної ради Дмитра Разумкова та голів усіх фракцій. Засідання комітету почалося після 9 години.

Також РБК-Україна писало, що вчора спікер парламенту Разумков закрив вечірнє засідання Ради відразу ж після його початку. Разумков заявив, що народні депутати повернуться до консультацій щодо закону про ринок землі.

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