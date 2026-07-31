У Голосіївському районі Києва будують ️резервну тепломережу на випадок зупинки ТЕЦ-5

До речі, вранці 31 липня в Києві знову лунали вибухи. Згодом стало відомо, що Росія намагалася атакувати столицю дронами.

Також ми писали, що мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху транспорту на мосту Метро. Зміни для водіїв запланували з 31 липня.

Окрім того, дізнайтеся, які столичні дороги й мости планував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.