В Голосеевском районе Киева строят резервную теплосеть на случай остановки ТЭЦ-5

В Голосеевском районе уже строят новую теплотрассу для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Проект является частью Плана устойчивости Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.
Киевлян уже предупредили, что для реализации плана придется удалить часть зеленых насаждений.
Несмотря на это сразу после завершения строительства, территорию обещают полностью восстановить, а также высадить новые деревья, кустарники и растения.
"Новая теплосеть создаст резервную схему теплоснабжения, которая позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла в случае критической остановки ТЭЦ-5. Так, тепло будут получать 183 жилых дома, 3 объектов здравоохранения и 18 учебных заведений - школы и детские сады", - заявили в КГГА.
Кроме того, указано, что заказчиком работ является КП "Киевтеплоэнерго".
Согласно официальным подсчетам, в зоне строительства придется удалить:
"Согласно законодательству, за удаленные зеленые насаждения заказчик выплатит компенсацию, средства от которой направят на создание и развитие новых зеленых зон столицы. Такой механизм компенсации влияния на городскую окружающую среду предусмотрен действующим законодательством", - заявили в КГГА.
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