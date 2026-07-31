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В Голосеевском районе Киева строят резервную теплосеть на случай остановки ТЭЦ-5

11:50 31.07.2026 Пт
2 мин
В КГГА раскрыли первые детали проекта
aimg Юлия Капитонова
Фото: Новая теплотрасса для Теремков уже строится (Getty Images)

В Голосеевском районе уже строят новую теплотрассу для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Проект является частью Плана устойчивости Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.

Киевлян уже предупредили, что для реализации плана придется удалить часть зеленых насаждений.

Несмотря на это сразу после завершения строительства, территорию обещают полностью восстановить, а также высадить новые деревья, кустарники и растения.

"Новая теплосеть создаст резервную схему теплоснабжения, которая позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла в случае критической остановки ТЭЦ-5. Так, тепло будут получать 183 жилых дома, 3 объектов здравоохранения и 18 учебных заведений - школы и детские сады", - заявили в КГГА.

Кроме того, указано, что заказчиком работ является КП "Киевтеплоэнерго".

Согласно официальным подсчетам, в зоне строительства придется удалить:

  • 662 дерева, из которых 56 могут быть пересажены,
  • 70 кустов, из которых 16 также пересадят.

"Согласно законодательству, за удаленные зеленые насаждения заказчик выплатит компенсацию, средства от которой направят на создание и развитие новых зеленых зон столицы. Такой механизм компенсации влияния на городскую окружающую среду предусмотрен действующим законодательством", - заявили в КГГА.

Кстати, утром 31 июля в Киеве снова раздавались взрывы. Впоследствии стало известно, что Россия пыталась атаковать столицу дронами.

Также мы писали, что жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения транспорта на мосту Метро. Изменения для водителей запланировали с 31 июля.

Кроме того, узнайте, какие столичные дороги и мосты планировал отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.

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КиевГолосеевский район