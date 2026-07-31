ua en ru
Пт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві лунають вибухи, працює ППО

09:48 31.07.2026 Пт
1 хв
Столиця під атакою дронів
aimg Тетяна Степанова
У Києві лунають вибухи, працює ППО Фото: у Києві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Києві вранці 31 липня пролунали вибухина тлі загрози дронів. У місті працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та Повітряні сили ЗСУ.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих безпілотниках", - повідомив Кличко.

Перед цим Повітряні сили попередили про реактивні дрони у напрямку Києва з північного заходу.

Оновлено 9:53

У Києві відбій повітряної тривоги.

Обстріли України

Нагадаємо, цієї ночі, 31 линя, Росія запустила на різні регіони України 255 ударних безпілотників. Протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих дронів.

Водночас зафіксовані влучання 22 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

А вже вранці російські війська атакували дронами поштовий термінал у передмісті Харкова.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ ППО Війна в Україні Атака дронів
Новини
РФ атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО
РФ атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО
Аналітика
Володарі полиць. Кому належать АТБ, Сільпо, Novus, Varus та скільки вони заробляють
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Володарі полиць. Кому належать АТБ, Сільпо, Novus, Varus та скільки вони заробляють