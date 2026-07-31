У Києві лунають вибухи, працює ППО
09:48 31.07.2026 Пт
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Столиця під атакою дронів
Фото: у Києві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві вранці 31 липня пролунали вибухина тлі загрози дронів. У місті працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та Повітряні сили ЗСУ.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих безпілотниках", - повідомив Кличко.
Перед цим Повітряні сили попередили про реактивні дрони у напрямку Києва з північного заходу.
Оновлено 9:53
У Києві відбій повітряної тривоги.
Обстріли України
Нагадаємо, цієї ночі, 31 линя, Росія запустила на різні регіони України 255 ударних безпілотників. Протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих дронів.
Водночас зафіксовані влучання 22 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
А вже вранці російські війська атакували дронами поштовий термінал у передмісті Харкова.