У Києві лунають вибухи, працює ППО

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У Києві вранці 31 липня пролунали вибухина тлі загрози дронів. У місті працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та Повітряні сили ЗСУ.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих безпілотниках", - повідомив Кличко. Перед цим Повітряні сили попередили про реактивні дрони у напрямку Києва з північного заходу. Оновлено 9:53 У Києві відбій повітряної тривоги.