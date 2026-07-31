У Голосіївському районі Києва будують ️резервну тепломережу на випадок зупинки ТЕЦ-5

У Голосіївському районі вже будують нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Проєкт є частиною Плану стійкості Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА.

"Відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію , кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством", - заявили в КМДА.

Згідно з офіційними підрахунками, в зоні будівництва доведеться видалити:

Окрім того, наголошується, що замовником робіт є КП "Київтеплоенерго".

"Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання, яка дозволить забезпечити безперебійну подачу тепла в разі критичної зупинки ТЕЦ-5. Так, тепло отримуватимуть 183 житлові будинки , 3 заклади охорони здоров’я та 18 закладів освіти - школи й дитячі садки", - пояснили в КМДА.

Попри це, одразу після завершення будівництва, територію обіцяють повністю відновити , а також висадити нові дерева, кущі й рослини.

Киян уже попередили, що для реалізації плану доведеться видалити частину зелених насаджень .

До речі, вранці 31 липня в Києві знову лунали вибухи. Згодом стало відомо, що Росія намагалася атакувати столицю дронами.

Також ми писали, що мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху транспорту на мосту Метро. Зміни для водіїв запланували з 31 липня.

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