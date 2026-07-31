У Голосіївському районі Києва будують ️резервну тепломережу на випадок зупинки ТЕЦ-5
У Голосіївському районі вже будують нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Проєкт є частиною Плану стійкості Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА.
Киян уже попередили, що для реалізації плану доведеться видалити частину зелених насаджень.
Попри це, одразу після завершення будівництва, територію обіцяють повністю відновити, а також висадити нові дерева, кущі й рослини.
"Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання, яка дозволить забезпечити безперебійну подачу тепла в разі критичної зупинки ТЕЦ-5. Так, тепло отримуватимуть 183 житлові будинки, 3 заклади охорони здоров’я та 18 закладів освіти - школи й дитячі садки", - пояснили в КМДА.
Окрім того, наголошується, що замовником робіт є КП "Київтеплоенерго".
Згідно з офіційними підрахунками, в зоні будівництва доведеться видалити:
- 662 дерева, з яких 56 можуть бути пересаджені,
- 70 кущів, із яких 16 також пересадять.
"Відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством", - заявили в КМДА.
До речі, вранці 31 липня в Києві знову лунали вибухи. Згодом стало відомо, що Росія намагалася атакувати столицю дронами.
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