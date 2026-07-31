В Голосеевском районе Киева строят резервную теплосеть на случай остановки ТЭЦ-5

В Голосеевском районе уже строят новую теплотрассу для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Проект является частью Плана устойчивости Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.

Киевлян уже предупредили, что для реализации плана придется удалить часть зеленых насаждений.

Несмотря на это сразу после завершения строительства, территорию обещают полностью восстановить, а также высадить новые деревья, кустарники и растения.

"Новая теплосеть создаст резервную схему теплоснабжения, которая позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла в случае критической остановки ТЭЦ-5. Так, тепло будут получать 183 жилых дома, 3 объектов здравоохранения и 18 учебных заведений - школы и детские сады", - заявили в КГГА.

Кроме того, указано, что заказчиком работ является КП "Киевтеплоэнерго".

Согласно официальным подсчетам, в зоне строительства придется удалить:

662 дерева, из которых 56 могут быть пересажены,

70 кустов, из которых 16 также пересадят.

"Согласно законодательству, за удаленные зеленые насаждения заказчик выплатит компенсацию, средства от которой направят на создание и развитие новых зеленых зон столицы. Такой механизм компенсации влияния на городскую окружающую среду предусмотрен действующим законодательством", - заявили в КГГА.