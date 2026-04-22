Голосіївський стрілець називав себе "генералом російської армії"

58-річний Дмитро Васильченков, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, називав себе генералом російської армії. Це з'ясувалося після вивчення його особистих файлів в телефоні.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський після брифінгу.
На пристрої Дмитра Васильченкова виявили відеозаписи, на яких він сам себе знімав під час стрільби.
"Ми коли подивилися певні файли у нього в телефоні - він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він, коли ходив по під'їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади", - сказав Вигівський.
Окрім відео, поліція виявила аудіозапис. За словами Вигівського, стрілець увімкнув диктофон під час сварки з сусідом - імовірно, щоб потім виправдати свої дії.
На запис потрапило все: як він піднявся у квартиру за карабіном, як ходив під'їздом і аж до моменту, коли забіг у супермаркет і захопив заручників.
Цей аудіозапис уже передали до СБУ.
Нагадаємо, увечері 18 квітня Дмитро Васильченков підпалив власну квартиру на вулиці Деміївській, вийшов на вулицю з карабіном і відкрив хаотичну стрільбу по перехожих. Потім він зайшов у супермаркет "Велмарт" і забарикадувався там із заручниками.
Спецпідрозділ КОРД 40 хвилин намагався вести переговори, але стрілець їх ігнорував і не висував жодних вимог. Після того як він застрелив одного із заручників, розпочався штурм - нападника ліквідували.
Карабін був зареєстрований законно. Як повідомляло РБК-Україна, Васильченков мав погашену судимість, тому міг легально придбати зброю. Також постраждала 4-місячна дитина - вона отруїлася чадним газом у сусідній квартирі через пожежу.
Наступного дня після теракту у соцмережах з'явилося відео ,де двоє патрульних тікають з місця подій після пострілів.
Після скандалу начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Кримінальну справу через дії поліцейських порушив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав поведінку патрульних "великим соромом" і зазначив, що вони мали зайняти позицію та спробувати зупинити стрільця, аж до його негайної ліквідації.
Як повідомляло РБК-Україна, Печерський суд Києва відправив під варту патрульного Михайла Дробницького - одного з тих, хто залишив місце події. Йому інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками, санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Патрульній Ганні Дудіній суд обрав аналогічний запобіжний захід.