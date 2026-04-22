UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Голосіївський стрілець називав себе "генералом російської армії"

11:26 22.04.2026 Ср
3 хв
У телефоні стрільця з Києва знайшли дивні відео
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Фото: голова Нацполіції Іван Вигівський (facebook com UA National Police)

58-річний Дмитро Васильченков, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, називав себе генералом російської армії. Це з'ясувалося після вивчення його особистих файлів в телефоні.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський після брифінгу.

Що знайшли в телефоні стрільця

На пристрої Дмитра Васильченкова виявили відеозаписи, на яких він сам себе знімав під час стрільби.

"Ми коли подивилися певні файли у нього в телефоні - він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він, коли ходив по під'їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади", - сказав Вигівський.

Диктофон увімкнув перед конфліктом із сусідом

Окрім відео, поліція виявила аудіозапис. За словами Вигівського, стрілець увімкнув диктофон під час сварки з сусідом - імовірно, щоб потім виправдати свої дії.

На запис потрапило все: як він піднявся у квартиру за карабіном, як ходив під'їздом і аж до моменту, коли забіг у супермаркет і захопив заручників.

Цей аудіозапис уже передали до СБУ.

Фото: глава Нацполіції Іван Вигівський розповів про нові деталі слідства (інфографіка РБК-Україна)

Теракт у Голосіївському районі: що відомо

Нагадаємо, увечері 18 квітня Дмитро Васильченков підпалив власну квартиру на вулиці Деміївській, вийшов на вулицю з карабіном і відкрив хаотичну стрільбу по перехожих. Потім він зайшов у супермаркет "Велмарт" і забарикадувався там із заручниками.

Спецпідрозділ КОРД 40 хвилин намагався вести переговори, але стрілець їх ігнорував і не висував жодних вимог. Після того як він застрелив одного із заручників, розпочався штурм - нападника ліквідували.

Карабін був зареєстрований законно. Як повідомляло РБК-Україна, Васильченков мав погашену судимість, тому міг легально придбати зброю. Також постраждала 4-місячна дитина - вона отруїлася чадним газом у сусідній квартирі через пожежу.

Наступного дня після теракту у соцмережах з'явилося відео ,де двоє патрульних тікають з місця подій після пострілів.

Після скандалу начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Кримінальну справу через дії поліцейських порушив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав поведінку патрульних "великим соромом" і зазначив, що вони мали зайняти позицію та спробувати зупинити стрільця, аж до його негайної ліквідації.

Як повідомляло РБК-Україна, Печерський суд Києва відправив під варту патрульного Михайла Дробницького - одного з тих, хто залишив місце події. Йому інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками, санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Патрульній Ганні Дудіній суд обрав аналогічний запобіжний захід.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
