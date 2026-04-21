ua en ru
Вт, 21 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Несподівана деталь у телефоні ліквідованого стрільця у Києві допомогла поліції, - глава МВС

11:21 21.04.2026 Вт
4 хв
У поліції є версія, що стрілок, ймовірно, спочатку не планував вбивати людей
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Несподівана деталь у телефоні ліквідованого стрільця у Києві допомогла поліції, - глава МВС Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (t.me_mvs_ukraine)

Телефон вбивці, вилучений після його ліквідації, виявився головним ключем до розуміння теракту в Голосіївському районі Києва 18 квітня. Він писав аудіо весь час - від сварки до перших пострілів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами.

Сусідська сварка, яка переросла в трагедію

За словами Клименка, між сусідами був тривалий конфлікт. Стрілець мешкав на п'ятому поверсі і давно ворогував із сусідом із шостого. Того дня між ними знову стався скандал - і він став останнім.

Перші постріли пролунали надворі: чоловік стріляв з травматичного пістолета. Потім повернувся до квартири, взяв карабін, підпалив помешкання і вийшов на вулицю.

Диктофон як доказ

Коли слідчі вилучили телефон стрільця, побачили, що увесь час він записував звук.

"Це якраз дало можливість зрозуміти похвилинно, що там відбувалося", - сказав Клименко.

Проте зрозуміти, що саме він надиктовував, вкрай важко: на записі - суміш уривчастих фраз, що не складаються в жодний зв'язний текст.

Що чути на записі

На аудіо - голоси кількох людей. У якийсь момент хтось із жінок каже стрільцю: "Покажи зброю". Він відповідає: "Я не дістав нічого, покажіть, що я дістав зброю".

Чоловік, якого він пізніше застрелив, кидає: "Ти мені будеш тут розказувати якусь дурню, я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров".

Стрілець продовжував бурмотіти щось про якогось "директора". За словами Клименка, так сусід із шостого поверху називав його - і це дратувало чоловіка.

"Це була така суміш слів, які ні до чого, в принципі, не можуть бути складеними", - пояснив міністр.

Хтось із присутніх не витримав і запитав: "Шо, пластинка заїла?" Після цього стрілець відкрив вогонь.

Чому він взагалі записував

Клименко пояснив, для чого це могло знадобитися. У чоловіка раніше була кримінальна справа за статтею 125 - легкі тілесні ушкодження. Тоді провадження закрили, бо сторони примирилися, і судимості фактично не було.

Тож у поліції є версія, що стрілець, ймовірно, спеціально вів запис.

"Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло, це по його словах на записі чути", - розповів Клименко.

Зброя і довідка з приватної клініки

Карабін, з якого стріляв Васильченков, був зареєстрований законно. У грудні 2025 року він продовжував дозвіл на зброю і для цього надав медичну довідку - з приватної клініки.

Клименко зауважив: довідка справжня, не підроблена, але є сумніви, що пацієнта повноцінно обстежили. Усі документи вже вилучено в рамках провадження.

"До цієї приватної клініки, звісно, є питання", - підкреслив він і додав, що зараз увагу загостять на всіх суб'єктах, які мають право видавати такі довідки.

Що відомо про теракт у Києві

18 квітня в Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков вийшов на вулицю з карабіном і почав стріляти по випадкових людях.

Потім зайшов до супермаркету "Велмарт", де утримував людей. Переговори тривали близько 40 хвилин - він їх ігнорував.

Після вбивства ще одного заручника всередині КОРДівці пішли на штурм і ліквідували нападника. Загалом загинуло семеро людей, понад 14 отримали поранення.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, наступного дня після трагедії в мережі з'явився запис, на якому двоє патрульних тікають з місця подій і залишають поранених без допомоги. Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку, взявши на себе відповідальність за дії підлеглих.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від міністра Клименка кадрових висновків по всій вертикалі МВС.

Як повідомляло РБК-Україна, генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив відео з нагрудних камер тих самих патрульних - на кадрах видно дитину, яка просить їх допомогти батькові. Обом поліцейським повідомили про підозру.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Клименко Національна поліція
Новини
