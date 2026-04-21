Несподівана деталь у телефоні ліквідованого стрільця у Києві допомогла поліції, - глава МВС
Телефон вбивці, вилучений після його ліквідації, виявився головним ключем до розуміння теракту в Голосіївському районі Києва 18 квітня. Він писав аудіо весь час - від сварки до перших пострілів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами.
Сусідська сварка, яка переросла в трагедію
За словами Клименка, між сусідами був тривалий конфлікт. Стрілець мешкав на п'ятому поверсі і давно ворогував із сусідом із шостого. Того дня між ними знову стався скандал - і він став останнім.
Перші постріли пролунали надворі: чоловік стріляв з травматичного пістолета. Потім повернувся до квартири, взяв карабін, підпалив помешкання і вийшов на вулицю.
Диктофон як доказ
Коли слідчі вилучили телефон стрільця, побачили, що увесь час він записував звук.
"Це якраз дало можливість зрозуміти похвилинно, що там відбувалося", - сказав Клименко.
Проте зрозуміти, що саме він надиктовував, вкрай важко: на записі - суміш уривчастих фраз, що не складаються в жодний зв'язний текст.
Що чути на записі
На аудіо - голоси кількох людей. У якийсь момент хтось із жінок каже стрільцю: "Покажи зброю". Він відповідає: "Я не дістав нічого, покажіть, що я дістав зброю".
Чоловік, якого він пізніше застрелив, кидає: "Ти мені будеш тут розказувати якусь дурню, я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров".
Стрілець продовжував бурмотіти щось про якогось "директора". За словами Клименка, так сусід із шостого поверху називав його - і це дратувало чоловіка.
"Це була така суміш слів, які ні до чого, в принципі, не можуть бути складеними", - пояснив міністр.
Хтось із присутніх не витримав і запитав: "Шо, пластинка заїла?" Після цього стрілець відкрив вогонь.
Чому він взагалі записував
Клименко пояснив, для чого це могло знадобитися. У чоловіка раніше була кримінальна справа за статтею 125 - легкі тілесні ушкодження. Тоді провадження закрили, бо сторони примирилися, і судимості фактично не було.
Тож у поліції є версія, що стрілець, ймовірно, спеціально вів запис.
"Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло, це по його словах на записі чути", - розповів Клименко.
Зброя і довідка з приватної клініки
Карабін, з якого стріляв Васильченков, був зареєстрований законно. У грудні 2025 року він продовжував дозвіл на зброю і для цього надав медичну довідку - з приватної клініки.
Клименко зауважив: довідка справжня, не підроблена, але є сумніви, що пацієнта повноцінно обстежили. Усі документи вже вилучено в рамках провадження.
"До цієї приватної клініки, звісно, є питання", - підкреслив він і додав, що зараз увагу загостять на всіх суб'єктах, які мають право видавати такі довідки.
Що відомо про теракт у Києві
18 квітня в Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков вийшов на вулицю з карабіном і почав стріляти по випадкових людях.
Потім зайшов до супермаркету "Велмарт", де утримував людей. Переговори тривали близько 40 хвилин - він їх ігнорував.
Після вбивства ще одного заручника всередині КОРДівці пішли на штурм і ліквідували нападника. Загалом загинуло семеро людей, понад 14 отримали поранення.
Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, наступного дня після трагедії в мережі з'явився запис, на якому двоє патрульних тікають з місця подій і залишають поранених без допомоги. Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку, взявши на себе відповідальність за дії підлеглих.
Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від міністра Клименка кадрових висновків по всій вертикалі МВС.
Як повідомляло РБК-Україна, генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив відео з нагрудних камер тих самих патрульних - на кадрах видно дитину, яка просить їх допомогти батькові. Обом поліцейським повідомили про підозру.