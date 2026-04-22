Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Голосеевский стрелок называл себя "генералом российской армии"

11:26 22.04.2026 Ср
В телефоне стрелка из Киева нашли странные видео
Фото: глава Нацполиции Иван Выговский (facebook com UA National Police)

58-летний Дмитрий Васильченков, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, называл себя генералом российской армии. Это выяснилось после изучения его личных файлов в телефоне.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский после брифинга.

Неожиданная деталь в телефоне ликвидированного стрелка в Киеве помогла полиции, - глава МВД

Что нашли в телефоне стрелка

На устройстве Дмитрия Васильченкова обнаружили видеозаписи, на которых он сам себя снимал во время стрельбы.

"Мы когда посмотрели определенные файлы у него в телефоне - он там постоянно снимал себя, где он стрелял. Он, когда ходил по подъезду, называл себя генералом российской армии. Мы понимаем, что были определенные у него недостатки", - сказал Выговский.

Диктофон включил перед конфликтом с соседом

Кроме видео, полиция обнаружила аудиозапись. По словам Выговского, стрелок включил диктофон во время ссоры с соседом - вероятно, чтобы потом оправдать свои действия.

На запись попало все: как он поднялся в квартиру за карабином, как ходил по подъезду и вплоть до момента, когда забежал в супермаркет и захватил заложников.

Эту аудиозапись уже передали в СБУ.

Фото: глава Нацполиции Иван Выговский рассказал о новых деталях следствия (инфографика РБК-Украина)

Теракт в Голосеевском районе: что известно

Напомним, вечером 18 апреля Дмитрий Васильченков поджег собственную квартиру на улице Демеевской, вышел на улицу с карабином и открыл хаотичную стрельбу по прохожим. Затем он зашел в супермаркет "Велмарт" и забаррикадировался там с заложниками.

Спецподразделение КОРД 40 минут пыталось вести переговоры, но стрелок их игнорировал и не выдвигал никаких требований. После того как он застрелил одного из заложников, начался штурм - нападавшего ликвидировали.

Карабин был зарегистрирован законно. Как сообщало РБК-Украина, Васильченков имел погашенную судимость, поэтому мог легально приобрести оружие. Также пострадал 4-месячный ребенок - он отравился угарным газом в соседней квартире из-за пожара.

На следующий день после теракта в соцсетях появилось видео, где двое патрульных убегают с места событий после выстрелов.

После скандала начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Уголовное дело из-за действий полицейских возбудил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал поведение патрульных "большим позором" и отметил, что они должны были занять позицию и попытаться остановить стрелка, вплоть до его немедленной ликвидации.

Как сообщало РБК-Украина, Печерский суд Киева отправил под стражу патрульного Михаила Дробницкого - одного из тех, кто покинул место происшествия. Ему инкриминируют служебную халатность с тяжелыми последствиями, санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Патрульной Анне Дудиной суд избрал аналогичную меру пресечения.

