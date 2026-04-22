Голосеевский стрелок называл себя "генералом российской армии"

Что нашли в телефоне стрелка

На устройстве Дмитрия Васильченкова обнаружили видеозаписи, на которых он сам себя снимал во время стрельбы.

"Мы когда посмотрели определенные файлы у него в телефоне - он там постоянно снимал себя, где он стрелял. Он, когда ходил по подъезду, называл себя генералом российской армии. Мы понимаем, что были определенные у него недостатки", - сказал Выговский.

Диктофон включил перед конфликтом с соседом

Кроме видео, полиция обнаружила аудиозапись. По словам Выговского, стрелок включил диктофон во время ссоры с соседом - вероятно, чтобы потом оправдать свои действия.

На запись попало все: как он поднялся в квартиру за карабином, как ходил по подъезду и вплоть до момента, когда забежал в супермаркет и захватил заложников.

Эту аудиозапись уже передали в СБУ.

Фото: глава Нацполиции Иван Выговский рассказал о новых деталях следствия (инфографика РБК-Украина)

Теракт в Голосеевском районе: что известно

Напомним, вечером 18 апреля Дмитрий Васильченков поджег собственную квартиру на улице Демеевской, вышел на улицу с карабином и открыл хаотичную стрельбу по прохожим. Затем он зашел в супермаркет "Велмарт" и забаррикадировался там с заложниками.

Спецподразделение КОРД 40 минут пыталось вести переговоры, но стрелок их игнорировал и не выдвигал никаких требований. После того как он застрелил одного из заложников, начался штурм - нападавшего ликвидировали.

Карабин был зарегистрирован законно. Как сообщало РБК-Украина, Васильченков имел погашенную судимость, поэтому мог легально приобрести оружие. Также пострадал 4-месячный ребенок - он отравился угарным газом в соседней квартире из-за пожара.

На следующий день после теракта в соцсетях появилось видео, где двое патрульных убегают с места событий после выстрелов.

После скандала начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Уголовное дело из-за действий полицейских возбудил генеральный прокурор Руслан Кравченко.