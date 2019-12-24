В Голосеевском районе Киева произошло ДТП, есть погибшие и пострадавшие

Во вторник вечером, 24 декабря, в Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как сообщается, в результате аварии погиб один человек и двое пострадали.

"Один человек погиб и двое пострадали. Тяжелое лобовое ДТП с пострадавшими в Киеве на Чапаевке. Столкнулись Хюндай Туксон и Опель. В Туксоне молодой мужчина лет 30 без признаков жизни. Пробка с обеих сторон около 1 километра", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве в Днепровском районе столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего пострадали 7 человек. Пьяный водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой.

Также сообщалось, что в столице на улице Генерала Жмаченко водитель автомобиля сбила женщину с ребенком.

Как писало РБК-Украина ранее, в Черкассах произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь по проспекту Химиков, превысил скорость и столкнулся с автомобилем Mercedes, который в свою очередь въехал в автомобиль Hyundai.