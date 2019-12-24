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В Киеве водитель сбила женщину с ребенком

Новости » Происшествия     24.12.2019 - 09:46
В Киеве водитель сбила женщину с ребенком
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обстоятельства ДТП в Киеве и состояние пострадавших выясняются

В Киеве на улице Генерала Жмаченко водитель автомобиля сбила женщину с ребенком. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев.Оперативный".

Как отмечается, водитель Hyundai CA6283BI сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших выясняются.

Жесткое ДТП с пострадавшими на ул. Генерала Жмаченко. Девушка на #Hyundai #CA6283BI сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших выясняются.

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 23 грудня 2019 р.

Напомним, на Житомирской трассе в ночь с 23 на 24 декабря произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Также в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов, в результате чего велосипедисты погибли на месте.

РБК-Украина писало, что в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого пострадали трое полицейских и водитель легкового автомобиля.

Напомним, в Ивано-Франковской области, в селе Братковцы Тисменицкого района поезд сбил полицейский автомобиль, в результате пострадали трое человек. В ДТП попал наряд в составе сотрудника полиции, четырех военнослужащих Национальной гвардии. В результате аварии пострадали трое людей. Еще двое правоохранителей обошлись осмотром медиков.

На Житомирской трассе столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие При убийстве Шеремета использовалось аналогичное найденному у Антоненко вещество
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