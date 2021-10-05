В "Голосе" раскритиковали отстранение Разумкова: это грубое нарушение регламента

В политсиле, отмечают, что по правилам, сегодня должно было бы рассматриваться голосование по поводу внесения вопроса об отставке спикера в повестку дня. В таком случае спикер имеет 10 дней на то, чтобы предоставить отчет Счетной палате по своей работе. Затем, согласно правилам, этот вопрос должен бы голосоваться.

"Спикера отстранили от занимаемой должности на время рассмотрения вопроса о его отставке - на два дня. Это произошло с грубым нарушением закона. Никакой аргументации этом не было. Сейчас монобольшинство нарушает закон и пытается найти как можно более широкую поддержку. Фракция "Голос" не поддерживает отставку спикера , так же, как все оппозиционные фракции. Но, к сожалению, у нас есть некоторые коллеги, сотрудничающие с ОП, и дали за отстранение Разумкова голоса. Это Александра Устинова, Ольга Стефанишина и Владимир Цабаль. Конечно, нам очень обидно и стыдно за них, потому что это предательство тех обещаний, с которыми они шли в парламент. Это предательство ценностей наших избирателей", - отметила лидер "Голоса" Кира Рудык.

В заявлении добавляют, что даже несмотря на то, что Дмитрий Разумков начал свою политическую жизнь как представитель провластной команды, "Голос" выступает против его отставки, потому что он соблюдает правила и следует регламенту. В политсиле напомнили, что уже имели возможность увидеть, что происходит в Верховной раде, когда монобольшинство полностью контролирует спикера.

"Власть стремится как можно скорее заменить спикера несмотря на грубые нарушения регламента. Сейчас монобольшинству это необходимо, чтобы увеличить контроль над парламентом, поэтому счет идет на каждый голос. Если поменяют спикера, оппозиция будет иметь вдвое, а то и втрое меньше возможностей отстаивать свою позицию не только с трибуны, но и напрямую с журналистами. Поскольку в ближайшее время должен быть подписан так называемый закон об олигархах, который является неконституционным, это еще одна из причин, почему хотят заменить спикера так быстро", - подчеркнула лидер "Голос".