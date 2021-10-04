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Разумков о своей отставке на этой неделе: объективно невозможно

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 12:54
Разумков о своей отставке на этой неделе: объективно невозможно Фото: спикер Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков опровергает возможность своей отставки на этой неделе. Это невозможно сделать, поскольку нужно подготовить отчет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Объективно нет, потому что даже если сегодня поступят подписные листы, то физически провести аудит счетный по смете и подготовить отчет главы и раздать его за два дня до рассмотрения вопроса до конца недели на заседании Верховной рады невозможно. Объективно невозможно. Я не буду затягивать этот процесс… Я держу слово", - отметил Разумков.

Он уточнил, что внеочередное заседание Рады в четверг будет посвящено вопросам пенсий.

"Это не связано (с отставкой, - ред.). Появилась информация о том, что в четверг будет внеочередное заседание, связанное с отзывом главы Верховной рады, но нет, это не связанные вещи", - добавил Разумков.

В то же время Александр Корниенко из "Слуги народа" на брифинге отметил, что уже сегодня подписные листы будут направлены Разумкову, а завтра смогут обсудить процедуру.

"И когда будет проходить это заседание. Оно может пройти на следующий день, но не позднее, чем через 10 дней. Есть определенный срок по подготовке отчета главы Верховной рады, но этот срок не ограничивает возможность рассмотрение… Я думаю, что мы на этой неделе этот вопрос можем решить", - подчеркнул он.

Он добавил, что за отставку Разумкова есть как минимум 190 голосов.

Отметим, ранее источники РБК-Украина сообщили, что решающее голосование об отзыве Разумкова планируется уже на этот четверг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил инициативу по отставке Разумкова тем, что тот не выполняет партийную программу.

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