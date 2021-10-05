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У "Голосі" розкритикували відсторонення Разумкова: це грубе порушення регламенту

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 12:53
У "Голосі" розкритикували відсторонення Разумкова: це грубе порушення регламенту Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Партія "Голос" заявила, що народні депутати з порушенням регламенту усунули Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політсили.

В политсилі наголошують, що за правилами, сьогодні повинно було би розглядатися голосування з приводу внесення питання про відставку спікера в порядок денний. У такому разі спікер має 10 днів на те, щоб надати звіт Рахунковій палаті щодо своєї роботи. Потім, згідно з правилами, це питання мало би голосуватись.

"Спікера відсторонили з його посади на час розгляду питання щодо його відставки - на два дні. Це відбулося з грубим порушенням закону. Жодної аргументації цьому не було. Зараз монобільшість порушує закон і намагається знайти якомога ширшу підтримку. Фракція «Голос» не підтримує відставку спікера, так само, як всі опозиційні фракції. Але, на жаль, у нас є деякі колеги, які співпрацюють з ОП, і дали за відсторонення Разумкова голоси. Це Олександра Устінова, Ольга Стефанишина та Володимир Цабаль. Звичайно, нам дуже прикро і соромно за них, бо це зрада тих обіцянок, з якими вони йшли в парламент. Це зрада цінностей наших виборців", - наголосила лідерка "Голосу" Кіра Рудик.

В заяві додають, що навіть попри те, що Дмитро Разумков почав своє політичне життя як представник провладної команди, "Голос" виступає проти його відставки, тому що він дотримується правил і слідує регламенту. В політсилі нагадали, що вже мали можливість побачити, що відбувається у Верховній раді, коли монобільшість повністю контролює спікера.

"Влада прагне якомога швидше замінити спікера попри грубі порушення регламенту. Зараз монобільшості це необхідно, щоб збільшити контроль над парламентом, тому рахунок йде на кожен голос. Якщо змінять спікера, опозиція матимете вдвічі, а то й втричі менше можливостей відстоювати свою позицію не тільки з трибуни, а й напряму з журналістами. Оскільки найближчим часом має бути підписаний так званий закон про олігархів, який є неконституційним, це ще одна з причин, чому хочуть замінити спікера так швидко", - наголосила лідер "Голосу".

Нагадаємо, Дмитро Разумков спростовує можливість своєї відставки цього тижня.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що вирішальне голосування про відкликання Разумкова планується вже цього четверга.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив ініціативу щодо відставки Разумкова тим, що той не виконує партійну програму.

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Дмитро Разумков
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