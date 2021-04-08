"Голос" зарегистрировал законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна

Партия "Голос" зарегистрировала законопроект №5346, который предусматривает поддержку бизнеса на время локдауна. В частности, мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки и освобождение от уплаты ЕСВ всех предприятий, которые вынуждены закрыться на время карантина.
Об этом сообщила лидер партии "Голос" Кира Рудик на сайте политсилы.
По ее словам, законопроект "Голоса" предусматривает:
"Третий за год локдаун ставит под угрозу запас прочности как украинских предприятий, так и работников. Единственная запланированная помощь от властей на сегодня - разовая выплата 8 тысяч гривен. Но закон должен вступить в силу только. Этого недостаточно! Поэтому мы предложили реальные механизмы поддержки предпринимателей и выложили их в нашем законопроекте", - заявила Рудик.
Вместе с тем партия требует созвать внеочередное заседание Верховной рады, чтобы принять этот законопроект и другие решения, необходимые для защиты предпринимателей и работников, защиты страны от агрессии РФ и защиты граждан от коронавируса.
"Верховная рада не впервые будет выполнять "домашнюю работу" правительства по экстренной помощи в кризис. Мы призываем парламент объединиться и найти выход из созданного правительством кризиса. Сейчас критически важно поддержать предпринимателей и сохранить рабочие места. И Верховная рада должна это сделать", - резюмировала лидер "Голоса".
Отметим, в марте Верховная рада возобновила компенсации бизнесу в размере 8 тысяч гривен. Компенсацию получат те, кого обязали прекратить деятельность на время карантина. Перечень видов деятельности, которые попадают под выплаты, еще должен установить Кабмин.
РБК-Украина подробнее писало, как ФОПам и наемным работникам получить одноразовую помощь в размере 8 тысяч гривен.