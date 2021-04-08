"Голос" зареєстрував законопроект про підтримку бізнесу на період локдауну

За її словами, законопроект "Голосу" передбачає:

звільнення від сплати ЄСВ для всіх підприємств, які змушені закритися на час карантин, зокрема звільнити від сплати ЄСВ за найманих працівників;

введення мораторію на всі планові неподаткові перевірки і збереження мораторію на податкові перевірки, який у багатьох містах зараз ігнорують через спробу скасувати його постановою уряду;

надання права місцевій владі за потреби зменшувати ставки місцевих податків і зборів. Це допоможе підтримати локальний бізнес, якщо в місцевому бюджеті є на це ресурси;

розширення можливості отримати обіцяні 8 тисяч гривень виплати від держави, якщо діяльність підприємства підпадає під визначений перелік не лише за основним КВЕДом, але й за першими п'ятьма.

"Третій за рік локдаун ставить під загрозу запас міцності як українських підприємств, так і працівників. Єдина запланована допомога від влади на сьогодні - разова виплата 8 тисяч гривень. Але закон тільки має набути чинності. Цього недостатньо! Тому ми запропонували реальні механізми підтримки підприємців та виклали їх у нашому законопроекті", - заявила Рудик.

Водночас партія також вимагає скликати позачергове засідання Верховної ради, щоб ухвалити цей законопроєкт та інші рішення, необхідні для захисту підприємців і працівників, захисту країни від агресії РФ та захисту громадян від коронавірусу.

"Верховна рада не вперше виконуватиме "домашню роботу" уряду з екстреної допомоги у кризу. Ми закликаємо парламент об’єднатися та знайти вихід зі створеної урядом кризи. Зараз критично важливо підтримати підприємців та зберегти робочі місця. І Верховна рада повинна це зробити", - резюмувала лідер "Голосу".