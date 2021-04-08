"Голос" зареєстрував законопроект про підтримку бізнесу на період локдауну

Партія "Голос" зареєструвала законопроект №5346, який передбачає підтримку бізнесу на час локдауну. Зокрема мораторій на податкові й планові неподаткові перевірки та звільнення від сплати ЄСВ всіх підприємств, які змушені закритися на час карантину.
Про це повідомила лідер партії "Голос" Кіра Рудик на сайті політсили.
За її словами, законопроект "Голосу" передбачає:
"Третій за рік локдаун ставить під загрозу запас міцності як українських підприємств, так і працівників. Єдина запланована допомога від влади на сьогодні - разова виплата 8 тисяч гривень. Але закон тільки має набути чинності. Цього недостатньо! Тому ми запропонували реальні механізми підтримки підприємців та виклали їх у нашому законопроекті", - заявила Рудик.
Водночас партія також вимагає скликати позачергове засідання Верховної ради, щоб ухвалити цей законопроєкт та інші рішення, необхідні для захисту підприємців і працівників, захисту країни від агресії РФ та захисту громадян від коронавірусу.
"Верховна рада не вперше виконуватиме "домашню роботу" уряду з екстреної допомоги у кризу. Ми закликаємо парламент об’єднатися та знайти вихід зі створеної урядом кризи. Зараз критично важливо підтримати підприємців та зберегти робочі місця. І Верховна рада повинна це зробити", - резюмувала лідер "Голосу".
Відзначимо, в березні Верховна рада відновила компенсації бізнесу в розмірі 8 тисяч гривень. Компенсацію отримають ті, кого зобов'язали припинити діяльність на час карантину. Перелік видів діяльності, які потрапляють під виплати, ще має встановити Кабмін.
РБК-Україна докладніше писало, як ФОПам і найманим працівникам отримати одноразову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.