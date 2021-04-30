Годовой тариф на газ и субсидии по новым правилам: что изменится с 1 мая

Годовой тариф на газ

Согласно постановлению НКРЭКУ, все компании-поставщики с 1 мая обязаны установить базовую стоимость газа для населения на год (до 30 апреля 2022), без права повышать ее в течение данного периода. С начала месяца потребителей автоматически переведут на годовой тариф.

Газоснабжающие компании Украины обнародовали свои базовые годовые цены. По сравнению с апрелем, тариф за кубометр "голубого топлива" вырос более чем на гривну.

Так, "Нафтогаз" предлагает своим клиентам газ по стоимости 7,96 грн за куб.м (в апреле - 6,86 грн/куб.м). В регионах, где компания является поставщиком последней надежды, установлен тариф 9,57 грн/куб.м.

Самая высокая цена на газ в годовом тарифе у Житомирской, Черновицкой, Херсонской областных энергопоставляющих компаний - 13,50 гривен за кубометр. Наиболее выгодные условия у компании "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" - 7,88 грн/куб.м.

Стоит отметить, что после перевода на годовой тариф порядок оплаты не изменится - ежемесячно до 25 числа.

Также у потребителей сохраняется возможность сменить поставщика, выбрав более выгодные условия. Помимо фиксированного тарифа на 12 месяцев газоснабжающие компании будут предлагать своим клиентам тарифы на месяц с ценой, которая может отличаться от базовой годовой.

Повышения цены на электроэнергию не будет

С января в Украине действует фиксированный тариф на электричество для населения. Тогда правительство установило единую стоимость 1,68 грн/кВт*ч до 1 мая.

Во время заседания Кабмина 28 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что механизм действия социальных обязанностей продолжается, и цена электроэнергии для бытовых потребителей останется неизменной до 30 июня на уровне 1 гривна 68 копеек за кВт.

Новые правила назначения субсидий

Ежегодно в мае в Украине проходит переназначение субсидий. Однако Кабинет министров изменил порядок предоставления компенсации на оплату услуг ЖКХ в 2021 году.

Начиная с 1 мая и до конца сентября получателям жилищных субсидий необходимо подать новое заявление и декларацию о доходах в территориальное подразделение по вопросам социальной защиты населения. Это можно сделать онлайн или в бумажном виде по почте. Кроме того, с мая субсидии будут выплачивать только в денежной форме.

Также правительство ужесточило требования для назначения компенсаций. Субсидии могут лишить в случае:

наличия на депозитном счете в банке суммы превышающей 100 тысяч гривен;

приобретения автомобиля, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет;

приобретения имущества, товаров, услуг, ценных бумаг, виртуальных активов на сумму свыше 50 тысяч гривен;

единовременной покупки иностранной валюты в эквиваленте от 50 тысяч гривен.

Киев выходит из "красной" зоны

1 мая в столице перестанут действовать ограничения "красной" зоны карантина. Отменяются спецпропуска и возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта в том режиме, который действовал до локдауна (обязательны маски, число пассажиров ограничено по количеству мест для сидения).

Откроются ТРЦ и непродовольственные магазины, рынки и ярмарки, спортзалы и фитнес-центры.

Кафе, рестораны, бары снова смогут обслуживать посетителей внутри заведений. Кинотеатры будут работать при условии 50% наполненности залов. Центры предоставления административных услуг возобновят прием по предварительной записи через онлайн-сервисы.

Киевские школы и другие учебные заведения вернутся к очному формату обучения с 5 мая. После пасхальных выходных откроются детские сады. Также возобновится прием документов для зачисление в школы будущих первоклассников на следующий учебный год

Стоит отметить, что после выхода из "красной" зоны с 1 мая парковки в Киеве опять будут платными для автовладельцев.

В мае стартует ВНО

Основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине пройдет с 21 мая по 10 июня. Выпускникам необходимо сдать 5 предметов из 12 представленных, при этом обязательным является тестирование по украинскому языку или по украинскому языку и литературе. В мае состоится ВНО по следующим дисциплинам:

химия - 21 мая;

испанский, немецкий, французский языки - 24 мая;

английский язык - 25 мая;

математика - 28 мая.

Тестирование по остальным предметам пройдет уже в июне: украинский язык/украинский язык и литература (1 июня), история Украины (4 июня), география (5 июня), физика (7 июня), биология (10 июня). Результаты основной сессии ВНО станут известны до 30 июня 2021.

Открытие границ в мае и требования для туристов

Украинские путешественники смогут отправиться в Болгарию уже с 1 мая. Страна снимает ограничения на въезд туристов при наличии справки о вакцинации, либо ПЦР-теста, либо документа о наличии антител к коронавирусу.

В Турции с 29 апреля до 17 мая действует тотальный локдаун, однако его запреты не распространяются на туристов. Украинцам разрешен въезд в страну со страховкой, отрицательным тестом ПЦР и заполненной электронной анкетой.

При этом уже с 15 мая могут упростить посещение Турции для иностранцев из 10 стран, в том числе для граждан Украины, отменив требование о предъявлении результата теста на коронавирус.

Кроме того, в мае планируется открытие границ Австрии для путешественников. Ориентировочный срок - с 19 мая. Ослабление карантина в сфере туризма, культуры, общепита предусматривает допуск в рестораны, отели и другие заведения при наличии документа о вакцинации, выздоровлении или теста ПЦР.