В Киеве парковки вновь станут платными
После ослабления карантина в Киеве парковки вновь станут платными. На время локдауна плата за парковку автомобилей в столице была отменена.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
"После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", - заявил он.
По словам мэра столицы, в Киеве наблюдает положительную тенденцию по уменьшению нарушений правил парковки.
"Развитие культуры парковки в столице способствовала внедрена политика эвакуации, направленная прежде всего на безопасность и комфорт киевлян - как на дорогах, так и на тротуарах", - подчеркнул он.
Напомним, с 5 апреля решением столичных властей в Киеве была отменена плата за парковку.
Ранее сообщалось, что Киев может выйти из "красной" зоны с 1 мая.
Подробнее о том, какие ограничения будут сняты с 1 мая - читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, 27 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.