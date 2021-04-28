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В Киеве парковки вновь станут платными

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 14:30
В Киеве парковки вновь станут платными Фото: в Киеве парковки вновь станут платными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После ослабления карантина в Киеве парковки вновь станут платными. На время локдауна плата за парковку автомобилей в столице была отменена.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", - заявил он.

По словам мэра столицы, в Киеве наблюдает положительную тенденцию по уменьшению нарушений правил парковки.

"Развитие культуры парковки в столице способствовала внедрена политика эвакуации, направленная прежде всего на безопасность и комфорт киевлян - как на дорогах, так и на тротуарах", - подчеркнул он.

Напомним, с 5 апреля решением столичных властей в Киеве была отменена плата за парковку.

Ранее сообщалось, что Киев может выйти из "красной" зоны с 1 мая.

Подробнее о том, какие ограничения будут сняты с 1 мая - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, 27 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.

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