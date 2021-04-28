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Шмыгаль пояснил новые правила для получения субсидий

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 13:53
Шмыгаль пояснил новые правила для получения субсидий Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины изменил правила получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новые нормы заработают с 1 мая 2021 года.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось на Youtube.

"Начиная с мая получатели должны будут подать новую заявку на получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно будет онлайн или по почте", - сказал он.

Как отметил премьер, сейчас 92% получают субсидии в денежной форме. "С мая все 100% будут получать живыми деньгами", - сообщил премьер.

По его словам, вводятся некоторые новые правила к тем, кому субсидии назначаться не будут.

"Если вы имеете на депозитном счете в банках более 100 тысяч гривен, покупаете новую машину, или валюту единовременно на сумму более 50 тысяч гривен, вам субсидию, конечно, не назначат", - сказал Шмыгаль.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 14 апреля ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий.

Министерство социальной политики подготовило изменения в формы заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. Декларация дополнена нормами о банковских депозитах и покупке валюты.

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