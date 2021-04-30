Річний тариф на газ і субсидії за новими правилами: що зміниться з 1 травня

Річний тариф на газ

Згідно з постановою НКРЕКУ, всі компанії-постачальники з 1 травня зобов'язані встановити базову вартість газу для населення на рік (до 30 квітня 2022), без права підвищувати її протягом даного періоду. З початку місяця споживачів автоматично переведуть на річний тариф.

Газопостачальні компанії України оприлюднили свої базові річні ціни. У порівнянні з квітнем, тариф за кубометр "блакитного палива" виріс більш ніж на гривню.

Так, "Нафтогаз" пропонує своїм клієнтам газ за вартістю 7,96 грн за куб.м (в квітні - 6,86 грн/куб.м). В регіонах, де компанія є постачальником останньої надії, встановлений тариф 9,57 грн/куб.м.

Найвища ціна на газ в річному тарифі у Житомирської, Чернівецької, Херсонської обласних енергопостачальних компаній - 13,50 гривень за кубометр. Найбільш вигідні умови у компанії "Евод Трейд" КП "Луцькводоканал" - 7,88 грн/куб.м.

Варто відзначити, що після переходу на річний тариф порядок оплати не зміниться - щомісяця до 25 числа.

Також у споживачів зберігається можливість змінити постачальника, вибравши більш вигідні умови. Крім фіксованого тарифу на 12 місяців газопостачальні компанії будуть пропонувати своїм клієнтам тарифи на місяць з ціною, яка може відрізнятися від базової річної.

Підвищення ціни на електроенергію не буде

З січня в Україні діє фіксований тариф на електрику для населення. Тоді уряд встановив єдину вартість 1,68 грн/кВт*год до 1 травня.

Під час засідання Кабміну 28 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що механізм дії соціальних обов'язків триває, і ціна електроенергії для побутових споживачів залишиться незмінною до 30 червня на рівні 1 гривня 68 копійок за кВт.

Нові правила призначення субсидій

Щорічно в травні в Україні проходить перепризначення субсидій. Однак Кабінет міністрів змінив порядок надання компенсації на оплату послуг ЖКГ у 2021 році.

Починаючи з 1 травня і до кінця вересня одержувачам житлових субсидій необхідно подати нову заяву та декларацію про доходи до територіального підрозділу з питань соціального захисту населення. Це можна зробити онлайн або в паперовому вигляді поштою. Крім того, з травня субсидії виплачуватимуть тільки в грошовій формі.

Також уряд посилив вимоги для призначення компенсацій. Субсидії можуть позбавити в разі:

наявності на депозитному рахунку в банку суми перевищує 100 тисяч гривень;

придбання автомобіля, з дати випуску якого пройшло менше 5 років;

придбання майна, товарів, послуг, цінних паперів, віртуальних активів на суму понад 50 тисяч гривень;

одноразової покупки іноземної валюти в еквіваленті від 50 тисяч гривень.

Київ виходить з "червоної" зони

1 травня в столиці перестануть діяти обмеження "червоної" зони карантину. Скасовуються спецперепустки і поновлюється робота метро та наземного громадського транспорту в тому режимі, який діяв до локдауна (обов'язкові маски, число пасажирів обмежено за кількістю місць для сидіння).

Відкриються ТРЦ і непродовольчі магазини, ринки і ярмарки, спортзали і фітнес-центри.

Кафе, ресторани, бари знову зможуть обслуговувати відвідувачів всередині закладів. Кінотеатри працюватимуть за умови 50% наповненості залів. Центри надання адміністративних послуг відновлять прийом за попереднім записом через онлайн-сервіси.

Київські школи та інші навчальні заклади повернуться до очного формату навчання з 5 травня. Після великодніх вихідних відкриються дитячі садки. Також відновиться прийом документів для зарахування в школи майбутніх першокласників на наступний навчальний рік

Варто відзначити, що після виходу з "червоної" зони з 1 травня парковки в Києві знову будуть платними для автовласників.

У травні стартує ЗНО

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в Україні пройде з 21 травня по 10 червня. Випускникам необхідно здати 5 предметів з 12 представлених, при цьому обов'язковим є тестування з української мови або з української мови та літератури. У травні відбудеться ЗНО з наступних дисциплін:

хімія - 21 травня;

іспанська, німецька, французька мови - 24 травня;

англійська мова - 25 травня;

математика - 28 травня.

Тестування з інших предметів пройде вже в червні: українська мова/українська мова та література (1 червня), історія України (4 червня), географія (5 червня), фізика (7 червня), біологія (10 червня). Результати основної сесії ЗНО стануть відомі до 30 червня 2021.

Відкриття кордонів в травні і вимоги для туристів

Українські мандрівники зможуть відправитися до Болгарії вже з 1 травня. Країна знімає обмеження на в'їзд туристів при наявності довідки про вакцинацію, або ПЛР-тесту, або документа про наявність антитіл до коронавірусу.

У Туреччині з 29 квітня до 17 травня діє тотальний локдаун, проте його заборони не поширюються на туристів. Українцям дозволено в'їзд до країни зі страховкою, негативним тестом ПЛР і заповненою електронною анкетою.

При цьому вже з 15 травня можуть спростити відвідування Туреччини для іноземців з 10 країн, в тому числі для громадян України, скасувавши вимогу про пред'явлення результату тесту на коронавірус.

Крім того, в травні планується відкриття кордонів Австрії для мандрівників. Орієнтовний термін - з 19 травня. Ослаблення карантину в сфері туризму, культури, громадського харчування передбачає допуск у ресторани, готелі та інші заклади при наявності документа про вакцинацію, одужання або тесту ПЛР.