В ГМС опровергли информацию о невозможности голосования на выборах владельцам ID-карт

Иллюстративное фото (УНИАН)

ID-карточка, до завершения паспортной реформы в Украине, наравне с предыдущим образцом паспорта

У владельцев ID-карт не возникнет никаких проблем при голосовании на предстоящих выборах президента Украины. Об этом заявили в Государственной миграционной службе Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины на странице в Facebook.

Отметим, 13 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляла, что ЗУ "О выборах президента Украины" не учитывает существование ID-карты, поэтому для ее владельцев будет невозможно обеспечить некоторые предусмотренные законодательством процедуры.

"Государственная миграционная служба Украины отмечает, что паспорт гражданина Украины в форме ID-карты является документом, который удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины. Этот документ является основанием для получения избирательного бюллетеня на избирательных участках и предоставляет право голоса на выборах президента Украины лицам, которым на день выборов исполнилось 18 лет. Следовательно, владельцы ID-карт никоим образом не могут быть ограничены в праве голоса на предстоящих выборах", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, новая ID-карта, до завершения паспортной реформы в Украине наравне с предыдущим образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки (образца 1994 года), который выдавался гражданам ранее.

Напомним, в проекте бюджета-2019 не заложены средства на закупку видеокамер или организацию технического процесса видеотрансляции с избирательных участков.

РБК-Украина писало, что в ЦИК заявили, что ВПЧ смогут свободно проголосовать на президентских выборах, однако сложности с голосованием будут иметь граждане, которые имеют статус переселенца, однако проживают на временно оккупированных территориях.