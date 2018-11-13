В ЦИК рассказали о голосовании переселенцев на выборах

Фото: Евгений Радченко (facebook.com)

Замглавы ЦИК отметил, что сложности с голосованием будут иметь граждане, проживающие на оккупированных территориях

Внутренне перемещенные лица смогут свободно проголосовать на президентских выборах. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ВПО на президентских выборах смогут проголосовать так, как они могли это сделать и на прошлых выборах.

"По поводу внутренне перемещенных лиц здесь проблему надо делить на несколько составляющих. Первая составляющая - это перемещенные лица, проживающие и зарегистрированные как переселенцы на территории Украины. С ними проблем нет. Именно на президентских выборах они смогут проголосовать так, как они могли это сделать и на прошлых выборах", - сообщил Радченко.

Замглавы ЦИК отметил, что сложности с голосованием будут иметь граждане, проживающие на временно оккупированных территориях.

"Однако, больше проблем будет с другой категорией лиц, которые лишь числятся как внутренне перемещенные лица, но реально проживают на территории, подконтрольной ОРДЛО, и с этими людьми будут большие проблемы. Не факт, что они смогут добраться к тем участкам, на которых они могли бы проголосовать", - добавил он.

Радченко отметил, что переселенцам могут облегчить процедуру голосования на выборах только в случае изменений в законодательстве.

"Конечно, можно было бы облегчить процедуру регистрации и облегчить процедуру голосования для них. Однако, без изменений в законодательстве ЦИК не сможет этого сделать. В парламенте находится проект №6240, который мог бы урегулировать эту ситуацию", - добавил заместитель главы комиссии.

Напомним, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) исключили применение электронного протокола во время президентских выборов-2019.

Как писало РБК-Украина, глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что во время выборов в Украине не исключены как кибератаки, так и гибридные атаки на Центральную избирательную комиссию. По ее словам, в ЦИК пытаются продумать контрмеры против возможных гибридных атак во время проведения предстоящих выборов.

Добавим также, в ЦИК заявили, что президентские выборы обойдутся в 2,3 млрд гривен из государственного бюджета Украины.