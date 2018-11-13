В бюджете-2019 не заложены средства на видеотрансляцию голосования на выборах

Фото: Евгений Радченко (facebook.com)

В ЦИК заявили, что видеотрансляция процесса голосования не оправдана и слишком дорогой

В проекте государственного бюджета Украины на 2019 не заложены средства на закупку видеокамер или организацию технического процесса видеотрансляции с избирательных участков. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, видеотрансляция процесса голосования не оправдана и слишком дорогая.

"В проекте бюджета на 2019 год, что касается выборов президента Украины, закупка или осуществление каких-либо вещей, связанных с трансляцией, не предусмотрены... По поводу камер на участках. Закупка, которая проходила для того, чтобы поставить камеры, была (на сумму, - ред.) почти 1 млрд гривен. Я думаю, что это, во-первых, дорого. Вторая статистическая информация - за период трансляции этих камер было осуществлено 226 тысяч заходов для того, чтобы посмотреть, что делается на участках. Это примерно 8 избирателей на один участок. Скажите мне, оправдана ли трата миллиарда с таким результатом?" - заявил замглавы ЦИК.

Напомним, Радченко заявил, что президентские выборы обойдутся в 2,3 млрд гривен из государственного бюджета Украины.

Он также сообщил, что ВПЛ смогут свободно проголосовать на президентских выборах, однако сложности с голосованием будут иметь граждане, проживающие на временно оккупированных территориях.

Как писало РБК-Украина ранее, Россия будет прилагать сверхусилия для влияния на украинские выборы, о чем предупредил спикер Верховной рады Андрей Парубий.