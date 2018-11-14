У ДМС спростували інформацію про неможливість голосування на виборах власникам ID-карт

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ID-картка, до завершення паспортної реформи, використовується в Україні нарівні з попереднім зразком паспорта

У власників ID-карт не виникне жодних проблем при голосуванні на майбутніх виборах президента України. Про це заявили у Державній міграційній службі України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України на сторінці у Facebook.

Зазначимо, 13 листопада голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявляла, що ЗУ "Про вибори президента України" не враховує існування ID-картки, тому для її власників буде неможливо забезпечити деякі передбачені законодавством процедури.

"Державна міграційна служба України наголошує на тому, що паспорт громадянина України у формі ID-карти є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Цей документ є підставою для отримання виборчого бюлетеня на виборчих дільницях та надає право голосу на виборах президента України особам, яким на день виборів виповнилося 18 років. Відтак, власники ID-карт жодним чином не можуть бути обмежені в праві голосу на майбутніх виборах", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначається, нова ID-картка, до завершення паспортної реформи, використовується в Україні нарівні з попереднім зразком паспорта громадянина України у формі книжечки (зразка 1994 року), що видавався громадянам раніше.

Нагадаємо, в проекті бюджету-2019 не закладені кошти на закупівлю відеокамер або організацію технічного процесу відеотрансляції з виборчих дільниць.

РБК-Україна також писало, що у ЦВК заявили, що ВПЛ зможуть вільно проголосувати на президентських виборах, проте складнощі з голосуванням матимуть громадяни, які мають статус переселенця, однак проживають на тимчасово окупованих територіях.