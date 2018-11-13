У ЦВК закликали внести зміни до закону про вибори президента

Фото: Тетяна Сліпачук (УНІАН)

У ЦВК попередили, що без змін у виборчому законодавстві можуть виникнути складнощі під час голосування

У закон про вибори президента мають бути внесені певні точкові зміни. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, необхідно серйозно попрацювати над цими "точковими змінами".

"Потрібно серйозно працювати над "точковими" змінами в законі про вибори президента, тому що там є багато питань, які можуть стати дуже серйозними, якщо вони не будуть відповідним чином переглянуті", - заявила Сліпачук.

Вона наголосила, що без змін у виборчому законодавстві також можуть виникнути складнощі під час процесу голосування.

"Ми бачимо необхідність у внесенні точкових змін, оскільки вони дійсні необхідні. Деякі процедури за старими законами, які діють на сьогодні, будуть фактично неможливі до виконання. Наприклад, звертаю увагу на ID-картку. Кандидат, відповідно до закону, має подавати копії паспорта. А картка в нас - це паспорт, відповідно до законодавства. Які сторінки картки мають бути… Тобто, якщо ми говоримо про закон, який для ЦВК є базовим, основним регулятором її діяльності, то у нас виникають питання. Ці питання має вирішувати зараз законодавець", - додала голова Центрвиборчкому.

Нагадаємо, в проекті бюджету-2019 не закладені кошти на закупівлю відеокамер або організацію технічного процесу відеотрансляції з виборчих дільниць.

РБК-Україна також писало, що у ЦВК заявили, що ВПЛ зможуть вільно проголосувати на президентських виборах, проте складнощі з голосуванням матимуть громадяни, які мають статус переселенця, однак проживають на тимчасово окупованих територіях.

Додамо, глава парламенту Андрій Парубій заявив, що Росія буде докладати надзусилля для впливу на українські вибори.