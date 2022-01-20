UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

С глазу на глаз: Турция предлагает организовать встречу Путина и Зеленского

Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лицом к лицу лидеров Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина. Она может состояться в столице Анкаре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Эрдогана.

Эрдоган заявил, что столица Турции Анкара желает организовать тет-а-тет встречу Зеленского и Путина.

"Атмосфера войны, это психологическое состояние, расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз",- заявил Эрдоган.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину, который состоится в начале февраля.

Тем временем в Кремле заявили о приветствии усилий обеих стран по урегулированию ситуации в Украине. В Киеве отметили, что, несмотря на обдуманное предложение Эрдогана - Москва, не чувствует свою переговорную позицию как сильную.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияУкраинаТурцияРеджеп Тайип Эрдоган