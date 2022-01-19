У Зеленского ответили на предложении Эрдогана о саммите Украина-РФ в Турции

Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорах президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции продуманное. Однако турецкое предложение упирается в проблему того, что Кремль не ощущает свою переговорную позицию как сильную.

"Несомненно, предложение от турецкой стороны продуманное, потенциал есть. Турция и президент Реджеп Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы как украинцев, так и россиян. И понятно, что Турция хорошо понимает свои стратегические интересы", - заявил он.

По словам Подоляка, у России нет уверенности в своей правоте, поэтому она находится в глухой позиции.

"Но так или иначе, их предложение упирается в проблему того, что российская сторона не ощущает свою переговорную позицию как действительно сильную. Один и тот же ответ о минских соглашениях на любые вопросы, в том числе и о тех эскалационных шагах, которые совершаются именно Россией и в ущерб тем же минским соглашениям, это свидетельство того, что у российской стороны нет уверенности в своей правоте и есть тенденция "запирания" себя в достаточно глухой позиции. Отсюда и отказы от более гибкой дипломатической игры", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что российской стороне придется выходить из "глухой" позиции и двигаться к выполнению своих обязательств, каким бы ни был переговорный формат.