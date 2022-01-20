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Віч-на-віч: Туреччина пропонує організувати зустріч Путіна та Зеленського

Автор: Сергій Пишкін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував організувати зустріч віч-на-віч лідерів України та Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Вона може відбутися у столиці Анкарі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Ердогана.

Ердоган заявив, що столиця Туреччини Анкара бажає організувати тет-а-тет зустріч Зеленського та Путіна.

"Атмосфера війни, це психологічний стан, засмучує нас, тому що ми є країною, яка має добрі стосунки з обома сторонами. Наша надія полягає в тому, щоб влаштувати зустріч шановних Путіна і Зеленського, забезпечити зустріч віч-на-віч" , - заявив Ердоган.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив свій візит в Україну, який відбудеться на початку лютого.

Тим часом у Кремлі заявили про вітання зусиль обох країн щодо врегулювання ситуації в Україні. У Києві відзначили, що попри обдуману пропозицію Ердогана - Москва не відчуває свою переговорну позицію як сильну.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінРосійська ФедераціяУкраїнаТурцияРеджеп Тайіп Ердоган