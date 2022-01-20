Эрдоган подтвердил свой визит в Украину в начале февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину. Он состоится в начале февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet .

"В начале следующего месяца у меня будет визит в Украину", - сказал Эрдоган во время пресс-конференции с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

По словам турецкого лидера, его огорчает, что между Украиной и Россией царит военная атмосфера. Он добавил, что Турция имеет отношения с обеими странами.