Эрдоган подтвердил свой визит в Украину в начале февраля
Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину. Он состоится в начале февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.
"В начале следующего месяца у меня будет визит в Украину", - сказал Эрдоган во время пресс-конференции с президентом Сальвадора Найибом Букеле.
По словам турецкого лидера, его огорчает, что между Украиной и Россией царит военная атмосфера. Он добавил, что Турция имеет отношения с обеими странами.
Напомним, ранее о возможном визите Эрдогана в Украину сообщили турецкие СМИ. По их данным, он проведет встречу тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отметим, Эрдоган предложил Зеленскому и Путину обсудить разногласия в Турции.