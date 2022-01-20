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Эрдоган подтвердил свой визит в Украину в начале февраля

Новина українською →
Анкара, Четверг 20 января 2022 18:41
Эрдоган подтвердил свой визит в Украину в начале февраля Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину. Он состоится в начале февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.

"В начале следующего месяца у меня будет визит в Украину", - сказал Эрдоган во время пресс-конференции с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

По словам турецкого лидера, его огорчает, что между Украиной и Россией царит военная атмосфера. Он добавил, что Турция имеет отношения с обеими странами.

Напомним, ранее о возможном визите Эрдогана в Украину сообщили турецкие СМИ. По их данным, он проведет встречу тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, Эрдоган предложил Зеленскому и Путину обсудить разногласия в Турции.

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Украина Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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