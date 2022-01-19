У Путина ответили на предложение Эрдогана по встрече с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приглашение украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Турцию. Он заявил, что в Кремле приветствуют усилия любых стран для урегулирования ситуации в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости" в Telegram.
По словам Пескова, место переговоров для урегулирования ситуации в Украине вторично. Он подчеркнул ,что проблема связана с реализацией Киевом Минских соглашений.
"Если Турция может повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение обязательств по Минским соглашениям, это можно только приветствовать", - заявил представитель Кремля.
Напомним, Эрдоган в ближайшие недели совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня. Он встретится с президентов Украины Владимиром Зеленским, параллельно будет поддерживаться контакт и с российской стороной.