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У Путина ответили на предложение Эрдогана по встрече с Зеленским

Новина українською →
Россия, Среда 19 января 2022 12:22
У Путина ответили на предложение Эрдогана по встрече с Зеленским Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приглашение украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Турцию. Он заявил, что в Кремле приветствуют усилия любых стран для урегулирования ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости" в Telegram.

По словам Пескова, место переговоров для урегулирования ситуации в Украине вторично. Он подчеркнул ,что проблема связана с реализацией Киевом Минских соглашений.

"Если Турция может повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение обязательств по Минским соглашениям, это можно только приветствовать", - заявил представитель Кремля.

Напомним, Эрдоган в ближайшие недели совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня. Он встретится с президентов Украины Владимиром Зеленским, параллельно будет поддерживаться контакт и с российской стороной.

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